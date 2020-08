Rompiendo prejuicios sobre la Formación Profesional, la enseñanza que abre puertas y clama por más recursos

Terminar la ESO, después Bachillerato y estudiar en la Universidad. Es el camino académico que goza de mayor prestigio social, pero no el único, ni el mejor cualificado o que cuente con mejores salidas profesionales. Sindicatos y profesores reclaman un cambio de mentalidad que valore también a la Formación Profesional de carácter público como vía para cursar una o más titulaciones y contar así con otras opciones en el mercado laboral. Las empresas demandan estos perfiles más técnicos, que cuentan con gran reputación en Europa y se espera que ante la actual crisis se produzca una mayor demanda de estos estudios. El Ministerio de Educación anunció en julio un plan para modernizar la FP, del que Canarias recibirá 8 millones de euros principalmente para crear nuevas plazas y acreditar competencias profesionales, entre otras actuaciones. En el Archipiélago, las carencias que aún arrastra esta formación depende de las familias profesionales, algunas con materiales y equipamientos obsoletos, y también depende de las islas; no cuenta con las mismas opciones un canario que vive en un área metropolitana que en islas no capitalinas, donde la oferta o las posibilidades de desplazarse son menores, por ejemplo.

Para Noé Expósito, profesor desde hace más de 25 años de FP en el área de electrónica y miembro del sindicato Anpe, uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta etapa en las Islas es la jubilación de su profesorado. “En los últimos años hemos ido perdiendo a profesores con gran experiencia”, apunta. Aunque depende de la rama, señala que la edad media del profesorado es de 50 o 55 años, por lo que en una década habrá un elevado número de jubilaciones. Explica que ese conocimiento del que disponen las personas con más experiencia no se debe perder, por lo que sostiene que desde la Consejería de Educación se debería fomentar que estos profesionales tengan tiempo de formar a los más jóvenes. Otra clave que propone es que en los meses en los que el alumnado se encuentra realizando prácticas profesionales en empresas, estos docentes se formen también a través de convenios con empresas que les permitan actualizar sus conocimientos. Señala que el modelo vasco se impone como referencia de la FP en España, y que en Canarias hay muy buenas ideas, pero lo que hace falta es más presupuesto para llevarlas a cabo.

La profesora de FP y miembro del Consejo Escolar de Canarias Noemí de Vera Galván explica que no se puede generalizar con esta formación ya que hay muchas vertientes y niveles, desde la básica, a los niveles de grado medio o superior, las certificaciones de especialización o la acreditación de competencias profesionales, una vía que permite reconocer a personas que llevan toda la vida ejerciendo una actividad profesional su capacitación para la misma y obtener un título o certificado. Los caminos además no son excluyentes y se puede llegar a la universidad por distintas vías si es lo que el alumno desea. La docente aclara que es igual de válido que un estudiante con buenas notas sienta vocación por un ciclo de FP, ya que existe una idea preconcebida de que tiene menos valor que una carrera universitaria, cuando en realidad en muchas ramas estos ciclos tienen mayor tasa de empleabilidad. Además, recuerda que en esta etapa formativa existe la posibilidad de realizar becas Erasmus y que hay muchas especialidades que se estudian en el Archipiélago que están muy valoradas por Europa, y cita como ejemplo el caso de Austria que viene en busca de canarios a través del programa Talents for Europe.

La profesora cree que hay que empezar por darle más valor a la FP, que se conozca que hay empresas en Canarias que buscan profesionales que no encuentran. Sucede en áreas como electricidad para reformar hoteles del sur de las Islas o en el sector de las energías renovables, por lo que es necesario que el estudiante llegue al ciclo rompiendo la percepción de que el sistema de estudio es similar al del instituto ya que se requiere de un trabajo diario. Al igual que Noé Expósito, considera que es muy importante orientar bien al alumnado desde la base y que se conozcan bien las posibilidades que existen y con qué se va a encontrar cuando se inician los estudios. Para el profesor, lo ideal es que se realicen al menos dos ciclos formativos para tener más de una opción laboral y que estén relacionados con el mismo campo. Por su parte, Noemí de Vera considera que promocionar la FP es importante y trabajar en esa conciencia y en esa posibilidad de camino, ya que una vez se dé valor y se reconozca vendrán más recursos.

A principios del curso pasado, la entonces consejera María José Guerra se mostró “muy preocupada” por el descenso del número de alumnos matriculados en Formación Profesional (FP) en las Islas y entonces anunció que esta sería una “línea fundamental” para el Gobierno y que trataría de ajustar la demanda de los nuevos perfiles profesionales con las enseñanzas en estos centros, “dotarlos de flexibilidad”, y mejorar la fluidez comunicativa con el tejido empresarial. De hecho, el pasado año, el Informe Infoempleo Adecco resaltaba que las empresas están buscando más perfiles de FP que estudiantes universitarios. “Un país necesita de titulados universitarios, pero también de perfiles técnicos”, aclara Noé Expósito.

Canarias tiene un índice del 20,8% de abandono escolar temprano, es decir, de jóvenes menores de 24 años que no han completado la Secundaria o no continúan sus estudios después de la ESO. La media nacional se sitúa en 17,3%. Según recuerda la Plataforma por el 5% del PIB en Educación, esta tasa venía recuperándose en Canarias en años anteriores y ha sufrido un retroceso. La oferta de FP podría tener relación con ello, aunque aún no hay estudios que lo demuestren con claridad. De Vera explica que la oferta de estudios depende de la zona de Canarias en la que vivas y de las familias profesionales, pero sí que es cierto que es menor en la FP Básica, etapa en la que el alumnado suele ser menor de edad y con más dificultades para desplazarse en las islas.

El portavoz del sindicato STEC-IC, Fernando Pellicer, sostiene que es necesario reforzar la FP no solo desde el punto de vista del abandono escolar temprano sino que se debe aprender de experiencias pasadas en las que se incrementó la demanda de estos estudios, así como de idiomas, debido a la crisis económica. “A nadie se le esconde que la situación actual está dejando mayores tasas de paro en Canarias y esto puede desembocar en una importante crisis socioeconómica”, por lo que “lo que no podemos permitir es que, sabiendo lo que va a pasar o ya está pasando, miles de personas se queden fuera de los estudios que solicitan por no haber plaza en aquellos que demandan”, apunta. No obstante, matiza que su sindicato estará vigilante ya que “una cosa es fomentar y alentar la participación de las empresas privadas en el marco de la FP y otra privatizarla”. Así mismo, espera que el plan anunciado por el Ministerio no quede en “papel mojado” y añade que “lo que hacen falta son presupuestos y medidas concretas y que el supuesto impulso que se quiere dar no suponga y lleve aparejado una brutal privatización de la FP”.

El coronavirus ha paralizado los planes de los estudiantes de FP que contaban con que realizarían las prácticas de empresa en el último trimestre del curso, entre abril y junio, pero la pandemia lo impidió. El alumnado ha contado con la opción de sustituir estas prácticas por otros proyectos en casa para poder contar con la titulación a final de curso y así continuar con otros estudios que tenían previstos, pero otra parte las ha pospuesto a septiembre, ya que los profesores subrayan que las prácticas empresariales hacen de puente entre el alumno y el mundo laboral y hay casos en los que se quedan trabajando en el lugar donde realizan estas prácticas, por lo que sostienen que esta experiencia “es insustituible”.