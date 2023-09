Septiembre llega con un cambio de tiempo: lluvias este fin de semana en varias islas de Canarias

La llegada de septiembre traerá un cambio de tiempo, puesto que este fin de semana en Canarias se prevén lluvias de carácter débil en algunas islas del Archipiélago. Aunque el clima sea lluvioso, el termómetro no sufrirá un descenso importante, sino que se mantendrá estable con temperaturas en general que rondarán los 25 grados y con máximas en determinados momentos del día que podrían acercarse a los 30 grados. Estas lluvias no están relacionadas con la dana que afectará a gran parte de la Península Ibérica, aunque las Islas no se librarán de los chubascos débiles.

Este viernes no se descartan precipitaciones aisladas y ocasionales en las islas occidentales, siendo más probables en La Palma y en cumbres de Tenerife, isla en la que la probabilidad de lluvia asciende hasta el 55% en las horas centrales del día. En la provincia oriental no se esperan chubascos en esta jornada.

Ya entrados en el sábado, no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en Tenerife. En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también hay una ligera probabilidad de lluvia durante el día, que será en todo caso ocasional localizada en puntos concretos de estas islas.

Para la jornada del domingo, sí se esperan precipitaciones más intensas que en las dos jornadas previas, aunque en cualquier caso serán lluvias débiles que podrán darse principalmente en vertientes norte en las islas de mayor relieve durante la mañana y en vertientes sureste por la tarde. En el resto de zonas del Archipiélago podrá llover, aunque será de carácter ocasional. Siguiendo la probabilidad de precipitación esperada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Fuerteventura (con un 80%), Tenerife (75%) y Gran Canaria (35%) serás las islas más afectadas por las precipitaciones.

Ya el lunes, con el inicio de la semana, hay probabilidad de lluvia en vertientes sureste de las islas, siendo menos probables y de carácter aislado en el resto de zonas del Archipiélago. Los chubascos afectarán principalmente a las islas occidentales durante las horas centrales del día, en especial a Tenerife, donde la probabilidad de lluvia asciende hasta el 75%. También puede llover en Gran Canaria y Lanzarote, de forma débil y ocasional. Para el resto de la semana, se esperan algunas precipitaciones débiles en las islas montañosas, con intervalos nubosos, aunque hay que destacar que la predicción para la próxima semana tiene aún incertidumbre y se irá precisando con el paso de las jornadas.