El Ayuntamiento denuncia a Ascan por la retirada de contenedores de basura en Santander

El Ayuntamiento de Santander va a demandar en el juzgado a Ascan, anterior adjudicataria junto a Geaser del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Santander, por haber retirado este miércoles el 10% de los contenedores, horas antes de que el nuevo concesionario, Cespa, tomara el relevo en la gestión de las basuras de la capital. Igualmente, la alcaldesa Gema Igual ha anunciado que repercutirá en Ascan el coste que para Cespa ha tenido el alquiler de maquinaria para la recogida de basura ya que Ascan no ha facilitado la suya.

La anterior adjudicataria devolvió a sus depósitos cerca de 350 contenedores así como maquinaria, cuyo volumen no ha precisado, ya que considera que son suyos y un añadido a lo dispuesto en el servicio que se habría mantenido el miércoles con lo exigido en el anterior contrato. Desde Ascan se asegura que ese material fue comprado, a petición del Ayuntamiento, para mejorar la contenerización. Asimismo, Ascan no ha facilitado el acceso a los vehículos de recogida y ha demorado la entrega del censo de personal hasta última hora ya que el Ayuntamiento no le ha remitido el expediente completo del proceso de adjudicación a Cespa, por la vía de emergencia, del nuevo contrato de recogida de basura.

Coste y denuncia

El Ayuntamiento de Santander ha indicado que el coste de la maquinaria que ha tenido que alquilar Cespa le será repercutido a la UTE Ascan-Geaser, dado que "tenía que haber entregado la que corresponde a la prestación de este servicio en Santander, para lo que se estableció el plazo de un mes desde la resolución del contrato hasta que se hace efectiva la misma", algo que ocurrió en la noche del miércoles.

Gema Igual ha lamentado la “obstrucción” de la empresa saliente, que hasta unas horas antes de hacer el traspaso no había facilitado ni el listado del personal ni la documentación de la maquinaria adscrita a este servicio, si bien se ha podido comprobar que dicha información está incompleta. A ello se une el “gravísimo hecho” de haber retirado contenedores “que están adscritos al servicio y que es obligación de la adjudicataria mantener disponibles y en buen estado”. Así, ha recordado que en el contrato se exigía que todos los contenedores fueran nuevos, corriendo su conservación y mantenimiento a cargo de la concesionaria, que, en caso de deterioro, debía reponerlos por otros iguales.

Sustituir por material antiguo

Sin embargo, ha señalado que “viene siendo práctica habitual de la empresa saliente reponer estos contenedores con otros más antiguos procedentes del contrato anterior, un incumplimiento por el que la adjudicataria ya ha sido sancionada”.

“Si se retira alguno de los contenedores adscritos a este servicio, su obligación es sustituirlo por otro nuevo”, ha remarcado, añadiendo que no entiende esta forma de proceder de la empresa saliente “porque perjudica directamente a los santanderinos, restando los medios para que un servicio esencial pueda prestarse con garantías y pone, además, en riesgo la salubridad en el municipio”.

La Policía Local ha inmovilizado y levantado acta de aquellos camiones que ha localizado retirando contenedores, requiriendo que se restituyan, dado que, es obligación de la empresa saliente que cada punto de recogida de residuos cuente con los contenedores pertinentes. Desde la impresa se informa que los abogados de la misma han mostrado a los agentes policiales documentos que demuestras la titularidad del material retirado.

“Todos queremos a nuestra ciudad y no comprendo cuál es la razón para que traten de impedir la prestación de un servicio público esencial, poniendo en riesgo la limpieza y salubridad en el municipio”, ha asegurado la alcaldesa. Los servicios jurídicos municipales presentarán una denuncia contra la UTE-Ascan Geaser por la retirada de contenedores adscritos al servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Santander.

Igual, en Cespa

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acudió en la tarde del miércoles a las instalaciones de las que la empresa Cespa dispone para prestar el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en el municipio, ubicadas en Candina, para transmitir el apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores y agradecerles su “compromiso” para conseguir “el objetivo común” de mejorar la limpieza viaria de la ciudad “con los estándares de calidad que se merecen los ciudadanos”.

La regidora recorrió las instalaciones donde se encuentran también los vehículos y maquinaria que Cespa ha alquilado para desarrollar, desde medianoche del miércoles, las tareas de recogida y limpieza viaria en la ciudad.