FLORA, el primer festival de alimentos fermentados de Cantabria, se celebrará en Sarón los días 21 y 22 de septiembre

FLORA es el primer festival dedicado íntegramente a los alimentos fermentados que tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre en Cantabria. La cita con la fermentación y todas sus posibilidades será en el Mercado de Sarón (Santa María de Cayón) que acogerá, durante las dos jornadas, un mercado de productores en el que hacerse con una gran variedad de productos fermentados y que convivirá en el espacio junto a ponencias, talleres (tanto familiares como especializados), conciertos y catas gastronómicas de diferentes alimentos fermentados (cafés, garum, kombuchas y vegetales lactofermentados, bebidas NoLo y vinos naturales, miso y queso y vino, entre otros).

Impulsada por La Lleldiría y organizado en conjunto con Valles Pasiegos y el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, la iniciativa está financiada por Sodercan, cuenta con el apoyo de 'Sabe a Norte' y ODECA, y con la colaboración de Back to the roots y Plan Be.

El evento surge con un enfoque innovador en su propuesta y contará con un programa bien nutrido de contenido y pensando para todos los públicos, incluidos los más pequeños de la casa. En él se dan cita proyectos cántabros junto a otros provenientes de diferentes puntos del país, todos ellos de gran calidad. Durante el fin de semana, la agenda se presenta cargada de actividades repartidas entre la mañana y la tarde del sábado y que durarán hasta el mediodía del domingo.

El sábado, en la 'Zona Gastro' podrán degustarse tapas y pinchos fermentados tanto para comer como para cenar mientras se disfruta de los conciertos de 14 Cuerdas y Chebú (respectivamente). El domingo, una comida popular fermentada y la actuación del grupo de danzas San Pedruco pondrán fin al evento.

Los organizadores de FLORA buscan con esta convocatoria que los proyectos incluidos en ella se den a conocer y puedan generar sinergias entre ellos, así como potenciar la producción local incorporando técnicas ancestrales que fueron dejadas de lado y que se encuentran en pleno proceso de recuperación para elaborar gran variedad de alimentos fermentados. Además, esta es una forma perfecta de acercar al público local una visión amplia y muy completa de los productos fermentados, de sus procesos de elaboración y sus características organolépticas y de conocer todo lo que tienen que aportar, tanto los alimentos fermentados como quienes los producen y elaboran

Desde La Lleldiría, el proyecto afincado en Merilla (Cantabria) que toma su nombre precisamente del verbo cántabro “lleldar”, es decir, “fermentar”, han querido que los participantes en FLORA se encuentren alineados con sus propios principios y filosofía. Así, el foco está puesto en apoyar con su actividad el desarrollo rural y reforzar el tejido social y económico en estas zonas.

Mientras que el acceso tendrá un coste de dos euros (incluye un vaso para la bebida), los conciertos y las ponencias son de acceso gratuito y, en el caso de los talleres y las catas, se requiere previa reserva y pago de la plaza a través de la web de FLORA, con precios que oscilan entre los 15 y los 20 euros y diferentes tiempos de duración en función de la actividad elegida.