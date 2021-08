Ceruti sobre Igual: "La alcaldesa de Santander no quiere que se sepa qué pasó con el contrato de basuras"

El portavoz del equipo de gobierno PP-Cs y máximo representante de la formación naranja en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha vuelto a responsabilizar a la alcaldesa, Gema Igual, de que no haya llevado a la Junta de Gobierno una semana más la reforma del reglamento municipal que haría posible convocar una comisión de investigación que analizase la ejecución del concurso de basuras. "La alcaldesa de Santander no quiere que se sepa qué pasó con el contrato de basuras", ha valorado.

Ceruti reitera la "responsabilidad por omisión" del PP en contrato de basuras y la "voluntad de obstaculizar" de Igual

Saber más

El Ayuntamiento de Santander ya ha registrado ante el Consejo de Estado del expediente de resolución del contrato de basuras que actualmente ejecuta Ascan, con lo que el Consistorio "sigue cumpliendo los plazos de un proceso que llega cinco años tarde", ha vuelto a lamentar el concejal. No obstante, aún queda por cumplir el compromiso municipal de propiciar la convocatoria de una comisión de investigación, como el propio socio de gobierno del PP ha recordado.

"Desde Ciudadanos seguimos comprometidos con la resolución de este contrato, pero también con poner luz y taquígrafos a lo que ha pasado con la gestión del contrato", ha señalado el también portavoz de Cs.

En este sentido, ha indicado que en la Junta de Gobierno de este pasado lunes, "una semana más, no hubo referencia alguna" a la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que han reclamado todos los grupos políticos a la alcaldesa, Gema Igual (PP), para posibilitar la celebración de una comisión de investigación del contrato de basuras. "No la ha presentado dejando en evidencia una semana más el nulo compromiso del Partido Popular con la transparencia en este asunto", ha denunciado Ceruti.

"Mientras no lo lleve está haciendo una declaración de intenciones: no quiere que la gente sepa que pasó en esos cinco años en los que los incumplimientos eran iguales a los de ahora, pero no se movía un dedo para resolver el contrato ni para sancionar, como correspondía en primer término, a la concesionaria", ha dicho.

"Es evidente que no tengo que recordar cuáles son sus obligaciones pero sí a los ciudadanos quién no quiere que se conozca qué pasó, quién no hizo entonces, hace cinco años, lo que estamos haciendo ahora. Y evidentemente lo estamos haciendo ahora porque hemos insistido en hacerlo ahora", ha remachado.