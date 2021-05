Los correos en los que se amañaban las ofertas para contratos menores del cártel de las consultoras: "Saben que el pequeño feudo de Cantabria es nuestro"

Las empresas Deloitte y 97S&F son las más significadas en Cantabria por el cártel de las consultoras que, durante un período de al menos 10 años, amañaron licitaciones de contratos menores de instituciones cántabras, según ha concluido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe que contempla sanciones para las imputadas. El Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria son las dos administraciones afectadas en la comunidad autónoma.

Y es que la CNMC ha impuesto multas por un total de 6,3 millones de euros a Deloitte, por actuaciones de este tipo en toda España, no solo en Cantabria, entre 2008 y 2018. Asimismo ha hecho una propuesta de multa a la empresa radicada en País Vasco 97S&F por 131.593 euros.

En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en toda España, concernientes a la parte norte y por lo tanto a Cantabria. Se trataba de pactar ofertas ficticias a contratos menores en los que se requería el concurso de tres firmas (procedimientos negociados y sin publicidad), dos de las cuales acordaban precios superiores con una tercera que finalmente se quedaba con el contrato.

La resolución publicada hace unos días, de más de 300 páginas, detalla el modus operandi del entramado por el que las empresas solicitaban "ofertas de cobertura" a otras firmas para obtener una apariencia de legalidad pero que en el fondo conducía a que se les adjudicara los contratos. En el dossier de la CNMC se detallan los correos electrónicos en los que se preparaban los amaños y se valoraba la "territorialidad" de cada empresa. Este es el caso de 97S&F, que tenía a Cantabria como su "feudo".

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la Administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación.

En el caso del cártel de la red en la zona norte de España, se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros, los ayuntamientos de Bilbao y Santander, así como consejerías de los gobiernos vasco y cántabro. Del Gobierno cántabro, las operaciones de cobertura se realizaron sobre contratos licitados por la Consejería de Innovación y la empresa pública Sodercan, pero también afectaron a otros departamentos como la Consejería de Empleo y el Servicio Cántabro de Empleo, sobre todo en los concerniente a la verificación de gasto de fondos europeos en diversos programas. Asimismo, también se alteró el resultado de dos licitaciones del Ayuntamiento de Santander, una para un estudio sobre industrias creativas y otro sobre smart cities.

Otras empresas multadas y que han tenido que ver con operaciones de cobertura en Cantabria han sido Competitividad, Desarrollo e Innovación (CDI, 14.823 euros), Red2Red Consultores (una multa de 30.000 euros y otra de 25.000 euros) y Regio Plus Consulting (33.744 euros).

Aparte de las sanciones económicas, en algunos casos se ha activado la previsión legal de que algunas no puedan participar en próximos concursos organizados por las administraciones públicas. No obstante, para ello será necesario primero que las multas sean declaradas firmes, por lo que pueden pasar ocho años hasta entonces.

Industrias Creativas de Santander

Dos de las licitaciones afectaron al Ayuntamiento de Santander. Una era la concerniente a un estudio sobre la situación y el potencial de desarrollo de las industrias creativas en Santander. Competencia localizó un correo electrónico fechado en noviembre de 2010 y remitido por un empleado de la empresa 97S&F en Cantabria al directivo Leandro Ardanza, de la central en Bilbao:

'Leandro, además de la propuesta que entregamos hace meses en el Ayuntamiento de Santander, he preparado una carta de acompañamiento, que adjunto (se imprime en papel S&F). Las propuestas van a ir así (siempre con IVA). He hablado con (…) y está ok-: [tercera empresa]: 18.143,20 euros, Deloitte: 18.140 euros, S&F Cantabria: 18.000 euros. Si hay problemas con la carta me comentáis por favor".

Smart City

En la otra licitación con Santander participaron las empresas aludidas, así como una tercera empresa no incoada. Se da cuenta de un correo de la empresa Deloitte a 97S&F.

"Lean, Necesito una cobertura para un plan de Smart Cities que vamos a trabajar con el Ayuntamiento de Santander. ¿Puedo contar contigo?"

Posteriormente, el correo es remitido por Leandro Ardanza a varios empleados de 97S&F, entre los que se encuentra Joseba Egia. La licitación fue adjudicada a Deloitte por un importe de 21.659 euros.

Plan Empleo de Cantabria 2010-2011

97S&F hizo una propuesta de cobertura para obtener la adjudicación del Plan de Empleo de Cantabria 2010-2011. El correo incluye un modelo de propuesta para ese contrato sin firma y una descripción de los trabajos a desarrollar en tres fases, proponiendo un precio de 16.000 euros, correspondiente a una dedicación estimada de 200 horas y a una tarifa horaria a aplicar de 80 euros/hora.

97S&F resultó adjudicataria del contrato con una oferta de 15.248 euros. Concurrieron a la licitación Innovisions (18.270 euros) y Deloitte (18.560 euros).

Plan Estratégico de Turismo 2012-2015

En un correo electrónico de 97S&F de diciembre de 2011, dirigido a Leandro Ardanza, se comenta lo siguiente:

"Se refiere al concurso inicialmente previsto (Plan Estratégico de Turismo de Cantabria) y la idea es que se presente Deloitte de manera formal, con una oferta económica del pliego (60.000 euros).

"A esos efectos, hemos preparando un borrador PPT para la oferta técnica (a revisar por Deloitte, lógicamente) y adjuntamos una ficha-resumen con lo que tiene que presentar al concurso.

"El plazo de presentación es el viernes de la semana que viene, día 23 de diciembre".

Verificación art. 13 Programa Interreg

Uno de los cometidos habituales por 97S&F es la verificación del artículo 13 del proyecto Interreg Atlantic Power Network (para la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria-Sodercan). El artículo se refiere a las verificaciones que han de realizarse para el cumplimiento de las inversiones realizadas por un programa operativo europeo.

Con fecha 20 de marzo de 2012, Leandro Ardanza (97S&F) remitió un correo electrónico a Ana Andueza (Deloitte) con el siguiente contenido:

"Hemos dado el nombre de Deloitte para una invitación para un concurso procedente de Sodercan con el fin de hacer una verificación del artículo 13 del proyecto Interreg Atlantic Power Network. Tardará un poco en llegar. Te mantendré informada. Muchas gracias".

La respuesta de Ana Andueza fue:

"Ok, cuenta con ello".

Verificación art. 13 para Servicio Cántabro de Empleo

La realización de las verificaciones in situ recogidas en el artículo 13.3 del Reglamento de la Comisión Europea, relativo a los muestreos y las características de los mismos que han de hacerse para las verificaciones. Dichas verificaciones iban a incluirse en la certificación de gastos con cargo al Fondo Social Europeo del Servicio Cántabro de Empleo en el año 2012.

En un correo interno de 97S&F, de fecha 24 de mayo de 2012, enviado por Marta Zamacona a Leandro Ardanza, se indica los siguiente:

"La semana que viene llega la invitación. Por fin nos da cobertura Deloitte (te comento para que se lo vayas diciendo) y (...) que declinará (ya se lo he comentado).

"No sé cómo se llamará pero será algo como Asistencia Técnica para la Verificación del art. 13 de los gastos del Programa Operativo FSE de Cantabria del Servicio Cántabro de Empleo. El importe, el convenido. Gracias".

La licitación finalmente se adjudicó a 97S&F por 18.762 euros.

Programa Sinergy

En la sede de 97S&F se han recabado los siguientes comentarios contenidos en el programa Sinergy con respecto a Deloitte y Red2Red, dos empresas con las que colaboraban en las coberturas.

"Tenemos muy buena relación con Deloitte, sobre todo porque nos damos cobertura mutua de cara a la presentación de concursos públicos. Por un lado, desde S&F se les pide colaboración al respecto y por otro desde Deloitte".

"Red2Red es una empresa consultora de Madrid con la que tengo bastante relación desde que se salieron de QUASAR Consultoría. Solemos utilizarnos mutuamente para los negociados como cobertura, intercambiar información de fondos, concursos... Últimamente han crecido mucho y viendo su web tenemos áreas de negocio en común y veo que se están expandiendo mucho y están entrando en muchos temas no de fondos. Controlan mucho mercado de fondos europeos en las CCAA y Madrid pero respetan el pequeño feudo de Cantabria que saben que es nuestro. Siempre me dice que a ver si nos juntamos para posibles colaboraciones, conocer nuestras áreas de actuación, etc".

Estrategia de Investigación e Innovación 2020

Este contrato de la Consejería de Innovación consistía en la definición del sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3).

Existe un correo de Leandro Ardanza a Ana Andueza que dice:

"Voy a necesitar que me des cobertura para un tema del Gobierno de Cantabria, dirección de Innovación e Industria.... relacionado con la 'Definición del sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3)'. ¿Puedo contar contigo?".

La respuesta:

"Sí, claro Lean. Cuenta con ello".

También consta otro correo electrónico interno de 97S&F enviado por Leandro Ardanza en el que indica que hay que remitir el mismo a la empresa CDI:

"Necesito que mañana les enviemos a los de cdi consultores este tema para que nos den cobertura. ¿Se lo envías por favor a la personas que tú conoces? Gracias.

"Voy a necesitar que me des cobertura para un tema del Gobierno de Cantabria, dirección de Innovación e Industria... relacionado con la 'Definición del sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3)'.

"En este caso, simplemente lo que hay que hacer es presentar un presupuesto, no hace falta hacer propuesta como tal... Te avisaré con los pasos a seguir. Muchas gracias".

La licitación fue adjudicada a 97S&F por importe de 8.6712 euros, IVA incluido. También presentaron oferta Deloitte (58.080 euros) y CDI (8.928,8 euros).

Verificaciones art.13.3 para certificar gastos de 2013 del Servicio Cántabro de Empleo

Un correo remitido por Marta Zamacona (97S&F) a Rocío Cortés (Regio Plus) habla sobre una vertificación para el Servicio Cántabro de Empleo:

"Hola, Rocío, Hace ya cierto tiempo que no hablamos, será porque desgraciadamente no hay mucha cobertura que hacer... Te quería pedir un favor para cubrir una contratación del Servicio Cántabro de Empleo que te llegaría hoy o estos días para cubrir un trabajo que ya hacemos desde hace años de verificación del art.13 y seguimiento. Sin más es mandar la propuesta económica que anexarán por mail con el siguiente importe. 17.959 euros".

La respuesta de Regio Plus dice:

"Ya nos ha llegado la invitación de Elena. En el correo que enviemos nuestra oferta te pondré en copia oculta directamente".

La licitación fue finalmente adjudicada a 97S&F por 21.634 euros habiendo participado Regio Plus (21.719 euros) y Deloitte (2.659 euros).

Trabajos de verificación del art. 13 para proyecto Spres

Este contrato implicaba trabajos de verificación del art. 13 del Reglamento de la Comisión Europea para el proyecto Spres, cofinanciado por el Programa de Cooperación Territorial Europa del Espacio Atlántico (Servicio Cántabro de Emergencias).

Se refleja un correo de 97S&F de 2013 de Marta Zamacona a Leandro Aranza con el título 'Cobertura proyecto Spres SEMCA'. Dice así:

"Leo dile por favor a Ana Andueza (Deloitte) que le va a llegar un mail de invitación a una auditora europea del Servicio de emergencias de Cantabria para el proyecto Spres por un valor de unos 5.000 euros".

Trabajo de verificación del art. 13 del Reglamento para el proyecto Atlantic Power Cluster

Para el proyecto Atlantic Power Cluster de 2014, se cruzan correos electrónicos para la licitación de Sodercan. En febrero de 2014, Marta Zamacona escribe a Regio Plus:

"Os pedimos vuestra colaboración para este contrato menor de Sodercan. Si no tenéis inconveniente me han dicho que llegará un mail mañana. Te mando la propuesta económica. Solo faltaría poner vuestro logo".

La licitación fue adjudicada finalmente a una tercera empresa por 3.334 euros. Participaron en la licitación Deloitte y Regio Plus.

Verificación del art. 13 para servicios Maren 2

Para los trabajos de verificación de prestación de bienes y servicios del art. 13 para el proyecto Maren 2 (Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria) existe un correo de Marta Zamacona (97S&F) a Rocío Cortés (Regio Plus), que dice:

"De nuevo pido tu colaboración para la cobertura de una auditoría de la Fundación de Hidráulica Ambiental de Cantabria que os llegará estos días (o semanas)... El proyecto es Maren 2. Os pido que redactéis una carta con el presupuesto como las últimas veces con vuestro logo y mandarlo por mail. El precio os lo digo cuando lo sepa. Muchas gracias por adelantado".

Plan Actuación 2016 del Servicio Cántabro de Empleo

97S&F escribió a Regio Plus para que cubriera una oferta a la licitación de la asistencia técnica para la elaboración del Plan de Actuación 2016 del Servicio Cántabro de Empleo.

"Hola de nuevo: os pedimos nosotros esta vez vuestra colaboración para un contrato menor con el Servicio Cántabro de Empleo. Si no tenéis inconveniente os llegará una invitación (a Pablo) en estos días: Plan de Actuación 2016".

La respuesta no se hizo esperar:

"Buenos días, Marta. Sin problemas".

La licitación, cuyo presupuesto era de 16.490 euros, fue adjudicada a 97S&F por 14.471 euros. Se presentaron también Regio Plus (16.238 euros) y CDI (41.864 euros).