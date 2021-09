'La Gran Noche de los Musicales' llega este viernes a Torrelavega en Vivo

'La Gran Noche de los Musicales' llega este viernes al festival Torrelavega en Vivo con un concierto acústico con grandes voces del teatro musical español que servirá para brindar un recorrido por los musicales más emblemáticos de la historia.

Los actores y cantantes Joseán Moreno, Teresa Ferrer, Alex Forriols y Julia Möller darán vida en Torrelavega a este espectáculo dirigido por Iván Macías, compositor musical de obras como los musicales 'El Médico', 'Quien mató a Sherlock Holmes' o 'La Historia Interminable'.

'La Gran Noche de los Musicales' hará un repaso por las piezas teatrales más destacadas de este género, con referencias a obras como 'Los Miserables', 'El Fantasma de la Ópera', 'Wicked', 'In the Heights', 'Jecky & Hyde', 'Cats', 'The Greatest Showman' o 'Antoine, la increíble historia del creador de El Principito', entre otros.

El reparto está integrado por actores con amplio bagaje en teatro, cine y televisión, especializados en este género y con carreras ligadas a la música desde sus inicios.

Además, la productora que está detrás de este espectáculo es Beon Entertainment, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años como promotores de musicales de primer nivel y con próximos estrenos de títulos mundiales.

Entradas

Debido a la situación sanitaria, el festival Torrelavega en Vivo tiene un montaje en los jardines de la Feria de Muestras de La Lechera que garantiza la distancia de seguridad entre los asistentes, todos ellos sentados y con mascarilla obligatoria, con entrada y salida escalonada, aforo reducido, espacios de hostelería adaptados y atención personalizada en el asiento.

Las entradas tienen un coste diferente en función de la zona del recinto en el que se adquieran y la organización recomienda evitar posibles colas en taquilla comprando de forma anticipada tanto en la página web oficial, www.torrelavegaenvivo.com, como en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos físicos como en la página www.elcorteingles.es/entradas y en el teléfono 902 400 222.

En el caso de esta nueva jornada, la apertura de puertas se producirá a las 19 horas y la entrada del público se realizará de forma escalonada en función del tipo de entrada. Así, el acceso a las Zonas C y D será de 19 a 19.30 horas, el acceso a Zona B será de 19.30 a 20 horas, el acceso a Zona A será de 20 a 20.30 horas y el acceso a Zona VIP y Premium se producirá a partir de las 19.30 horas, mientras que el comienzo del concierto está previsto a partir de las 21 horas.

A lo largo de los próximos días también pasarán por 'Torrelavega en Vivo' grupos y artistas como Xoel López, Toundra o Ara Malikian.