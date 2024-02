“Lo más importante en la música es el nivel de coexistencia que puede haber con las personas”

El grupo Morgan es una de las mayores sensaciones del momento. La banda, que surge de la idea de cuatro amigos apasionados por la música, sigue cautivando a sus oyentes con una peculiar mezcla de estilos rock, funk y folk. Nació en 2012, hace más de una década, y desde entonces ha ido creciendo hasta convertirse en lo que son hoy en día, llenando salas y agitando festivales a su paso. Entre los más recientes se encuentra su extraordinario éxito en el WiZink Center, que no coge por sorpresa dado el largo bagaje que acumulan, con Premios a la Música Independiente, entre ellos los de mejor artista, mejor álbum y mejor directo del año.

David Schulthess, teclista de la banda e integrante de la misma desde 2016, aborda algunos temas de actualidad y trata sobre su futuro en vistas al concierto que tendrá lugar este sábado 17 de febrero en Escenario Santander, una de las últimas citas de su exitosa gira 'The River Tour'.

Llega la gira a su fin. ¿Cómo afrontan este último concierto después de tantos meses sobre los escenarios?

Está siendo un sabor agridulce. En parte, el cansancio se acumula, las emociones se juntan y tienes ganas de un respiro. Pero, por otro lado, también da mucha tristeza que vayamos a dejar de hacer durante un buen tiempo lo que más nos gusta, que es pisar los escenarios y disfrutar haciendo música, así que, como decía, es un saber agridulce.

Sin embargo, pese a ese sabor agridulce que menciona, siempre queda una sensación de alegría de que volverá, ¿verdad?

Sí, claro, esto es un parón para poder componer material nuevo y para coger fuerzas y perspectiva, porque son cosas que hacen falta en la vida. Eso es básicamente, no vamos a dejar la banda, porque nos gusta, nos llevamos muy bien y nos encanta tocar juntos, así que de momento no hay ningún motivo de separación.

Durante esta gira han actuado tanto en salas como en festivales. ¿Qué tipo de actuación se adapta mejor al estilo de Morgan?

Como opinión personal, para nosotros sería mejor una sala, aunque a nuestro público le guste mucho la butaca también de teatros, auditorios, etcétera. Creo que la energía es muy similar a un teatro, pero va un poco más allá, porque nosotros, al tener un repertorio en general tranquilo, cuanto más energía le sumes mejor funcionará el concierto.

Al escuchar el disco, es inevitable darse cuenta de que hay una canción en español, pero otra vez más solo una, como pasó con los álbumes anteriores. ¿A qué se debe esto?

En realidad es por casualidad. En todos los discos han salido todas las canciones en inglés y solo una en castellano y, de momento, todas las que han surgido en castellano las hemos grabado. En este tercer disco pasó exactamente lo mismo. De hecho, se retrasó más esta canción, pero según la estábamos componiendo sabíamos que queríamos que fuese en castellano, todos teníamos la sensación de que había que escribir una canción en castellano y llegó en el descuento, la verdad. Cuando estábamos ya en el estudio salió la letra. Pero por eso también está ahí, porque quiso nacer en el último minuto.

Han colaborado con Stuart White, que ha trabajado con artistas como Beyoncé, y con el legendario Colin Leonard para la creación de este disco. ¿Cómo es trabajar con figuras de ese renombre?

Lo primero de todo, es una suerte y, lo segundo, es caro... [Ríe]. Es una suerte que hayan aceptado editar, en caso de Stuart, el disco. Para nosotros era algo a lo que queríamos darle mucha importancia en nuestro disco, porque queríamos diferenciarnos de los anteriores mediante la mezcla. Como tenemos un sonido bastante veterano queríamos que el mezclador, que es algo muy importante, metiese algo de identidad más moderna. Con Leonard es la primera vez que veo un máster y, personalmente, digo: '¡Cómo ha cambiado y cómo ha mejorado esta mezcla!'. Porque normalmente el máster es una pieza un poco mas simbólica, sin mucha diferencia. Cuando te toca pagar a ti igual piensas 'este se lo está llevando muerto' [bromea], pero luego notas la diferencia. Stuart ya nos lo dijo, que el único que consigue mejorar las mezclas con las que él trabaja es Leonard, así que imagínate la suerte que es para nosotros. No sabemos si en el siguiente trabajo querrán colaborar con nosotros, pero en esta ocasión, aunque sea una vez en la vida, lo hemos disfrutado muchísimo.

Ya ha pasado un tiempo desde vuestro primer álbum, 'North'. ¿Ha notado algún cambio en la banda desde aquel entonces?

Somos uno más, que eso es un cambio, somos seis ahora en vez de cinco. Ove ya no está, que era nuestro anterior bajista. Y, ahora, la verdad es que estamos encantadísimos con los hermanos Planas. Gabi Planas lleva con nosotros desde el principio de esta gira, haciendo percusiones y todo lo que te puedes imaginar. Willy ha entrado desde el verano y estamos encantados. La verdad es que hacen un tándem y aportan ya no solo dentro del escenario, sino fuera también. Hacen que sigamos siendo esa familia que éramos al principio, que para mí eso es una cosa que no ha cambiado. Y seguimos siendo músicos, es verdad que igual con 300 bolos más, pero seguimos siendo colegas que queremos divertirnos saliendo de casa, viajando y tocando. Gracias a nuestro público, que les estamos eternamente agradecidos cada día de los que podemos ir a tocar, gracias a ellos lo podemos seguir haciendo.

Seguimos siendo músicos, es verdad que igual con 300 bolos más, pero seguimos siendo colegas que queremos divertirnos saliendo de casa, viajando y tocando

Decía que para usted a nivel personal ha sido todo un lujo. ¿Por qué cree que le ha cambiado?

Porque entendemos la música de la misma manera. Realmente en esto de la música creo que lo más importante es el nivel de coexistencia que puede haber con las personas. Yo creo que los Planas, aparte de ser unos grandes cohabitadores, tienen dos personalidades muy marcadas y muy interesantes a la hora de ir de gira. Los dos son brillantes. Gabi es muy divertido, es un personaje así como muy caricaturesco, y Willy, para ser su hermano, es totalmente distinto, pero aporta cosas muy similares. Son una alegría, son grandes músicos, entienden la música de la misma manera. En el caso de Willy, que fue el último que ha entrado, es un soplo de aire fresco.

¿Cómo vive el futuro de la banda? ¿Qué es lo próximo que le espera a Morgan?

Como dice el dicho: 'virgencita, virgencita, que me quede como estoy'. Para nosotros es un momento muy dulce, estamos muy bien; a nivel amistad, a nivel musical, a nivel de entendimiento con el público... Tenemos un repertorio que está funcionando muy bien, creo que es un gran momento ahora mismo y, si a mí me preguntas, me gustaría volver más o menos donde estamos ahora. No te sabría decir si el próximo disco saldrá en castellano, saldrá la mitad en francés y la mitad en inglés, no lo sé. Vamos a seguir abiertos a lo que la música nos dé y a lo que nos apetezca hacer, que es sobre todo la premisa de esta banda, hacer lo que nos da la gana, y creemos que es lo mejor que podemos hacer.

Vamos a seguir abiertos a lo que la música nos dé y a lo que nos apetezca hacer, que es sobre todo la premisa de esta banda, hacer lo que nos da la gana, y creemos que es lo mejor que podemos hacer

Recientemente se han hecho virales unas declaraciones de Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, donde recalcaba que “hay gente que llama cultura a cualquier cosa”. ¿Cómo conciben esas declaraciones? ¿Qué consideran que es cultura desde Morgan?

Para mí cultura sería cualquier cosa externa que te hace ser un poco distinto al momento anterior de haber tenido esa relación con lo que sea. Cultura es una conversación, cultura es arte, cultura es la historia, y hay que estar abierto de mente. La cultura es algo que te hace cambiar, aunque sea una opinión negativa, pero algo que te enseña y te genera una sensación y a la vez una opinión. El que dice sandeces como este hombre, creo que poquita cultura tiene, la verdad. Esa es mi opinión. Nosotros no nos expresamos políticamente, y de hecho para mí esto no sería una cosa política, en realidad, sino la respuesta a una persona que ha dicho algo que no tiene ningún sentido, quitando el partido que sea y el puesto en el que esté trabajando. Se lo diría a mi vecino si me lo dice mañana.