Morgan despedirá la gira 'The River Tour' con un último concierto en Santander

Morgan finalizará su gira por España en un concierto en Escenario Santander el próximo sábado 17 de febrero. El evento tendrá lugar a las 21.30 horas con apertura de puertas una hora antes. Además, las entradas tendrán un precio anticipado de 27 euros en la web y de 30 en taquilla.

El nuevo álbum de la banda, 'The river and the stone', fue publicado en 2021 y está conformado por un conjunto de diez canciones, con piezas tanto en inglés como en español. Durante el evento, Morgan interpretará tanto música perteneciente a su última obra como éxitos de discos anteriores.

La banda ya cosechó su primer éxito al comienzo de la gira en 2023, en el WiZink Center de Madrid, y desde entonces ha continuado su tour por ciudades como Gijón, Barcelona o Bilbao. Durante todo este tiempo, han participado paralelamente en festivales de renombre como Mad Cool, Sonorama o BBK Live.

El grupo, nacido en Madrid en 2012 y conformado por Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess, firma con este concierto el asentamiento de su cuarto álbum, que viene precedido de sus anteriores éxitos, 'North', 'Air' y 'Home (Live at Circo Price)'.

“Este disco ha sido liberador en varios sentidos, nos ha ayudado a superar miedos y nos ha dado mucha confianza en nosotros mismos. Sentimos que gracias a él somos totalmente libres para hacer lo que queramos con nuestro futuro”, indicaba la cantante, Carolina de Juan, en una entrevista a Cordópolis tras el lanzamiento de su último disco.