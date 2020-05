Revilla considera que Cantabria "está preparada"para gestionar la fase 3 y pide "una guía" para poder abrir las guarderías esta semana

El presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha revelado este domingo tras la conferencia de presidentes de todos los domingos, que la comunidad "está preparada" para gestionar la fase 3 de la desescalada. "Tenemos un estudio preparado y previsión respecto a modificar terrazas, restaurantes, hoteles e incluso bodas", ha indicado.

Estas palabras han llegado después de conocer que la última prórroga del estado de alarma saldrá adelante esta semana y que esta dejará todas las competencias a las comunidades excepto la de controlar los movimientos entre autonomías. Y es que Revilla se ha mostrado "satisfecho" con esta decisión tras haber estado "secuestrados" por la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Sanidad. "Nosotros conocemos la situación mejor que nadie", ha señalado.

Asimismo se ha mostrado seguro sobre el pase de Cantabria a la fase 3 -y última de la desescalada- del próximo lunes 8 de junio, por su situación respecto a la de otras comunidades. "Ahora tenemos en el Servicio Cántabro de Salud a ocho personas ingresadas por coronavirus, pero hubo un momento en el que tuvimos a 600", ha recordado.

Además, ha pedido al presidente de España, Pedro Sánchez, una guía para poder abrir las guarderías "sin necesidad de esperar a la fase 3", es decir, para esta misma semana. "Si queremos retomar la actividad económica es imprescindible que las familias tengan donde dejar a sus hijos", ha indicado apelando también a su extrañeza respecto a que ningún otro dirigente "haya sacado el tema".

Otras de las peticiones de Revilla han sido la de la apertura del aeropuerto Seve Ballesteros, la del uso de los remanentes de tesorería en los ayuntamientos o la de que no se pueda aplicar el 21% del IVA a las mascarillas. Sobre esta última ha asegurado no encontrarle "sentido" a aplicar "el máximo IVA a un producto obligado de llevar". Sin embargo, y según sus propias palabras, Sánchez no ha dado respuesta a ninguna de sus preguntas. "Ha guardado un absoluto silencio", ha lamentado Revilla.

Discrepancias para pasar a la fase 3

Durante parte de la semana pasada, el dirigente cántabro manifestó su deseo de que Cantabria pasase a la fase 3 este lunes 1 de junio pero finalmente el Ejecutivo tomó la decisión de no solicitar el cambio de fase hasta que transcurriesen los 14 días habituales. Sobre ello, Revilla ha confesado que "probablemente" no hubieran dado a la comunidad el pase a esta tercera y última fase "porque no se lo han dado a nadie".

Sobre las posibles discrepancias que han podido surgir en el Gobierno -el Consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, se ha mostrado contrario a pedir el cambio de fase durante toda la semana-, Revilla ha admitido estar "sujeto" a las decisiones que toma el equipo de la desescalada. "Lo mío era un deseo, pero los que saben en una pandemia son los sanitarios y ellos consideraron que era mejor esperar al día 8 para tener bien amarrada la fase 3", ha asegurado.