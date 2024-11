Pascual no se da por aludido por la masiva manifestación de Reinosa: “No fue contra el Gobierno del PP, sino para mejorar la sanidad pública”

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) no se ha dado por aludido por la multitudinaria manifestación de Reinosa que tuvo lugar este sábado y ha interpretado que “no fue contra el Gobierno del PP, sino para mejorar la sanidad” de Campoo y Cantabria.

De este modo, el consejero de Salud, César Pascual, ha valorado el hecho de que cerca de 7.000 personas hayan salido a las calles protestando contra el “desmantelamiento” de la sanidad pública, un área que gestiona el Partido Popular desde hace 15 meses.

La movilización había sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF y los partidos políticos PSOE, PRC, REC e IU, y fue secundada masivamente por la ciudadanía de la comarca, exigiendo al Gobierno de Cantabria una apuesta “decidida” por la sanidad pública campurriana.

Sin embargo, el Gobierno de Cantabria no se da por aludido y considera que es “respetable” manifestarse a favor de la sanidad pública, algo que no debe afectar al Partido Popular, formación que no se considera objeto de las críticas por el “desmantelamiento” de la misma. Por contra, el PP ha considerado, por boca de su máximo responsable sanitario, que los incrementos presupuestarios para 2025 son suficientes como para acallar los reproches de quienes hablan de “recortes” y “desmantelamiento” del sistema público.

El centro de salud de Reinosa cerrado por su estado de deterioro, servicios de urgencia en la comarca sin médico al no cubrirse las bajas y múltiples incidencias todas las semanas en la comarca y en resto de la región han sacado a la calle a los ciudadanos, quienes ya han expresado su indignación en áreas con problemas de atención como Reinosa y Laredo.

“En 15 meses -ha dicho Pascual este lunes-, los presupuestos de la sanidad han subido en 134 millones de euros. ¿Dónde están los recortes, el desmantelamiento?” -se ha preguntado, tras lo cual ha insistido en el esfuerzo presupuestario del Ejecutivo con una subida del 12,9% en sueldos de profesionales, con 67 millones de euros de media de subida en casi dos años, frente a los 37 millones euros de subida de media durante las dos legislaturas del Gobierno PRC-PSOE.

Para el consejero, el presupuesto de Salud para 2025 significa “la apuesta por los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, desde la equidad y la justicia”.

“Cuando uno acepta un puesto político acepta las críticas. Acepto los hechos. Nuestro programa político tiene objetivos de mejora de la Atención Primera, de reducción de las listas de espera... sabiendo que vamos a tener dificultades. Esperamos cumplir los objetivos al final y sabemos que no va a ser un camino de rosas”, ha indicado.

Pascual ha comparecido públicamente este lunes para presentar el presupuesto de Salud de 2025, que ascenderá a 1.222,6 millones de euros, más de un 31% del total de las cuentas cántabras para 2025.