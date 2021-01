Revilla cumple 78 años pensando "en las terribles circunstancias que nos rodean"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cumple 78 años este sábado, 23 de enero, con la mente puesta en la pandemia del coronavirus y "en las terribles circunstancias que nos rodean".

Así lo ha manifestado Revilla en un mensaje que ha publicado esta mañana en sus redes sociales, en las que cuenta con más de un millón de seguidores (1,2 millones en Facebook y 705.300 en Twitter).

"Me levanto con el peso de cumplir 78 años, agravado por las terribles circunstancias que nos rodean, pero hay que seguir adelante", ha escrito el presidente cántabro.

Revilla ya avanzó ayer en declaraciones a la prensa que este sábado sería su cumpleaños, a preguntas de los periodistas sobre su opinión acerca de los altos cargos políticos que se han vacunado contra el coronavirus saltándose el protocolo.

Opinó que es algo que "no pasa por la mete de cualquier político decente" y que éstos "tienen que dimitir fulminantemente". Así, señaló que, como él, deberían ponerse "a la cola" y seguir el protocolo y el orden de vacunación marcado por Sanidad.

"Yo ya sé que me toca bastante tarde porque han puesto por encima de 80 años y cumplo 78", o sea que "a mí me va a costar tiempo que me la pongan". "Espero que haya tantas que en el mes de marzo me puedan vacunar, pero a la cola, como he hecho siempre cuando he ido a vacunarme de la gripe", ha defendido.