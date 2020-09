El SCS paga 3,5 millones por el suministro anual de medicamentos antisida y contra la Hepatitis C a la multinacional Gilead

El Servicio Cántabro de Salud acaba de cerrar el contrato con la multinacional farmacéutica Gilead Sciencies para el suministro anual de medicamientos con que tratar a enfermos de Hepatitis C y sida, entre otros. El contrato global está valorado en 13,47 millones y es prorrogable cada año. Tras cumplirse el primero año de vigencia, se acaba de firmar una prórroga de un año más por un precio de 3,54 millones de euros (3,68 millones si se incluye el IVA).

De los cinco lotes que ha contratado Cantabria a Gilead destaca el de Sofosbuvir (principio activo que se comercializa bajo la marca Sovaldi), del que la multinacional tiene la patente de su molécula. Es un fármaco que prácticamente ha permitido controlar la Hepatitis C, pero a un coste económico altísimo que ya desde 2014 ha hecho que numerosas organizaciones pidieran retirar a la multinacional el monopolio del principio activo. En el caso del contrato para los próximos 12 meses (de 10 de septiembre de este año a 9 de septiembre de 2021), Cantabria ha pagado por 168 unidades cerca de 50.000 euros a un precio por unidad de 280,80 euros. La dosis adquirida por unidad es de 400 mg, que se ingiere una vez al día por vía oral, asociado con otras drogas, durante al menos ocho semanas.

No obstante, no es ni con mucho el lote adquirido más caro. Por 132.500 unidades de comprimidos de elvitegravir, un principio activo que se utiliza en el tatamiento del sida, acaba de pagar 2,54 millones de euros. El producto tiene nombre comercial Genvoya y está compuesto por los principios elvitagravir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir alafenamida. Este 'cóctel' se usa para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en adultos y niños que no han sido tratados con otros medicamentos para VIH.

Otro fármaco antisida, el Stribild (principios activos: elvitagravir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir disoproxilo), ha supuesto un pago de 90.000 euros por 4.700 unidades.

Otro agente retroviral anti VIH es el Descovy, nombre comercial de los principios emtricitabina y tenofovir alafenamida. Por la compra de 43.000 unidades de diversa dosificación se ha pagado medio millón de euros.

Por 5.580 unidades de Ambisome Liposomal (principio activo: anfotericina B liposomal) se ha pagado medio millón de euros. Se trata de un antifúngico, utilizado para el tratamiento de infecciones graves.