Los sindicatos de profesores piden retrasar el inicio del curso en Cantabria ya que "no es todo lo seguro que debiera ser"

Los profesores de Cantabria quieren que el inicio del curso se retrase ya que no se garantizan todas las medidas de seguridad tanto para docentes como para alumnos. Así lo ha pedido esta mañana la Junta de Personal Docente que ha criticado duramente a la Consejería por la "improvisación en los preparativos" del curso que comienza el día 7, después de los meses que han transcurrido desde el final del estado de alarma a mediados de junio; así como al consejero de Sanidad quien no la ha recibido tras pedirle entrevista en dos ocasiones. La apertura del curso "no es todo lo segura que debiera ser", ha afirmado la portavoz Belén González, de STEC.

Un informe interno de la Federal del PSOE advierte de que Cantabria no ha contratado a todos los nuevos profesores que hubiera podido

Saber más

La Junta de Personal ha censurado que solo se haya gastado la mitad del Fondo Covid asignado por el Estado a la contratación de profesorado nuevo (dos centenares), y exige que estas contrataciones se produzcan para bajar la ratio de alumnado por docente en las aulas. Según han indicado este martes, hay cien aulas de Infantil y Primaria, en su mayoría de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales, que están muy por encima de la medida recomendada por las autoridades educativas y por encima de los 15 alumnos por docente que señalaba hace días el presidente Miguel Ángel Revilla. "Hay muchas con 25 alumnos por aula", ha asegurado.

El panorama que dibujan los docentes para el inicio del curso no es halagüeño. Dicen que todo se ha hecho tarde y de manera insuficiente, por lo que avisan de que los profesores, los primeros días del curso, más que a impartir materia se dedicarán a evaluar el estado sanitario de sus alumnos, desde la consideración de que los niños que acudan ahora a las aulas "no son los de marzo".

Dos peticiones

Junto a la demanda de más profesores, y por lo tanto de una ratio alumno/profesor más baja, también se exige que se efectúe una prueba PCR a todo el profesorado, como se ha hecho en Asturias, y si ello implica un retraso en la apertura del curso, como ha ocurrido en la comunidad vecina, lo asumen. De lo contrario, responsabilizan a la Administración regional de lo que ocurra si el curso comienza el día 7 sin todas las garantías sanitarias.

"El PCR se debiera haber hecho en agosto a todo el profesorado. Ahora no sabemos el nivel de contagio" entre profesores, ha comentado la Junta de Personal Docente. Además, los profesores para sustituciones que se han contratado lo han sido en precario, con contratos que expiran el 30 de diciembre, ha asegurado la portavoz.

A este respecto, ha indicado que estos días previos se están realizando reuniones de claustros de profesores en donde llegan a coincidir más de un centenar de docentes a la vez, con mascarilla pero sin mantener las distancias mínimas. Estos preparativos vienen acompañados con instrucciones de última hora de la Consejería, como la relativa a los centros educativos, de la que tuvieron conocimiento este lunes, a las siete y media de la tarde. Mientras, asegura la Junta, hay centros que todavía no tienen respuesta a sus planes de contingencia para la apertura de aulas. "Todo llega tarde".

Asimismo, la Junta demanda protección individual (pantallas faciales y mascarillas FFP2) a todo el profesorado y no solo al de Infantil como está previsto; y que se tenga en cuenta la protección de los docentes con patologías previas, a los que se debiera "adaptar el puesto de trabajo o eximir de la educación presencial".

Sobre la teleformación, el plan B en caso de contagios en un aula o el cierre de centros, la Junta de Personal docente ha afirmado que no existe un protocolo general, recayendo toda la base pedagógica "sobre la profesionalidad de los docentes, pero no hay un marco del Ministerio", ha asegurado.