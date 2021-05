El Ministerio da un paso atrás ante la presión de las autonomías y pospone hasta fin de año la prohibición de la caza del lobo

La titular del MInisterio de Transición Ecológica (Miteco), Teresa Ribera, ha dado un paso atrás ante la presión de las autonomías y ha pospuesto hasta fin de año la prohibición de la caza del lobo. La justificación es dar tiempo a las comunidades autónomas a desarrollar normativa, en cuanto a planes de gestión, que cubra el vacío que generará la inclusión de la especie en el Listado de Especies protegidas y por lo tanto la prohibición de su caza.

El Pleno insta al Gobierno de Cantabria a llevar a los tribunales al Miteco por la especial protección del lobo cuando aún esta no se ha producido

Saber más

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido aplazar hasta el último trimestre de este año la publicación de la orden ministerial que incluirá al lobo ibérico en el Listado de Especies con Protección Especial (LESPRE), lo que en la práctica impedirá su caza en toda España. Este aplazamiento se realiza para evitar un "vacío legal" y no paralizar los planes de gestión de la especie durante este periodo.

Según han informado a Europa Press fuentes ministeriales, la decisión se dio a conocer este miércoles por la tarde a las organizaciones agrarias y supone no una rectificación sino un aplazamiento del plazo previsto con el objetivo de dar más tiempo a las comunidades autónomas a adaptarse a la orden ministerial. Es un mecanismo transitorio para que sus planes de gestión no queden sin efecto hasta que esté lista la Estrategia Nacional de Gestión de la Especie que estará aprobada, según estas fuentes siempre, antes de final de año.

En todo caso, afirman estas fuentes que la protección e inclusión del lobo no está en cuestión ya que el Ministerio ya la está trabajando. En ella, el Gobierno establecerá un procedimiento para que no haya un vacío normativo entre el momento efectivo de la inclusión de la especie y la aprobación de la Estrategia para la Conservación y la Gestión del Lobo.

Este mecanismo se ha habilitado porque incluir al lobo en el Lespre, que se va a producir según lo previsto, con efecto inmediato la especie deja de ser cinegética también al norte del Duero, de modo que el Ministerio defiende que la intención es dar cobertura a la gestión autonómica en esos meses en que todavía no estará lista la Estrategia. Reiteran no obstante que el lobo se va a incluir en el LESPRE según lo previsto.

Sin embargo, las Organizaciones Profesionales Agrarias Asaja, COAG y UPA consideran que la decisión supone una marcha atrás del Gobierno que según su valoración va a negociar desde cero un nuevo plan de gestión y control del lobo.

En la reunión celebrada ayer a última hora, según estas organizaciones, el Ministerio se "comprometió" a vincular la entrada en vigor de la Orden que incorpora al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) a la elaboración de una nueva estrategia nacional de gestión del lobo, que deberá ser aprobada por unanimidad.

Por ello, ven de forma muy positiva el resultado de la reunión mantenida con el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco, Jorge Marquínez, "ya que supone un giro de 180 grados en la postura del Gobierno en torno al nuevo marco regulatorio sobre la gestión del lobo".

Aseguran también que en el encuentro reiteraron al Miteco que el proceso deberá partir de un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que existen en España y recoger un paquete de medidas concretas para facilitar la coexistencia del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar medidas de prevención y compensaciones públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de la PAC.

Reacción ecologista

WWF España ha rechazado la decisión del Ministerio. El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha explicado a Europa Press que ven "muy bien" que se tenga en cuenta la postura de los sindicatos agrarios, pero añade que "la opinión de los ganaderos es solamente una opinión y no puede condicionar la estrategia de conservación de una especie que está en peligro, está amenazada".

"A partir de ahí, de ninguna manera. No hay nada que aplazar", ha declarado Del Olmo en alusión a la decisión de retrasar hasta el último trimestre de 2021 la publicación de la orden ministerial que incluirá al lobo ibérico en el Listado de Especies con Protección Especial.

En este sentido, el secretario general de WWF España sostiene que "hay un procedimiento que está reglado para la declaración de la especie, que está ya culminado prácticamente". "La entrada en el listado tiene que ser inmediata. Otra cosa es cuánto tiempo se da para la adaptación de esa estrategia. Entendemos que se puede dar algo de tiempo, muy poco, pero tiene que ser con carácter lo más rápido posible", ha manifestado.

"No concebimos para nada que eso se pueda dilatar en el tiempo y hasta que veamos una declaración oficial del Ministerio en ese sentido, nosotros no le damos validez a lo que dicen las organizaciones", ha insistido.

Finalmente, Del Olmo ha advertido de que los grupos ecologistas no van a aceptar "que se prolongue indefinidamente durante meses y meses la protección de la especie". "No, no. Eso no puede ser", ha zanjado el secretario general de WWF España.