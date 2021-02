Trabajadores del sector público protestan ante el Parlamento cántabro por la "alta temporalidad" y la "precarización"

Trabajadores temporales de las administraciones públicas se han concentrado este lunes ante el Parlamento de Cantabria, convocados por la Plataforma Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley, que en Cantabria conforman los sindicatos USO, TÚ y ASIJ, para protestar por la "alta temporalidad" y la "precarización" en el sector público.

Los concentrados, más de 200 según los convocantes, han protagonizado una cacerolada y han coreado consignas denunciando la situación de "miles" de trabajadores públicos de Cantabria, una de las comunidades autónomas donde hay "más precarización" en el sector público.

Durante el acto, se ha leído un manifiesto exigiendo al Gobierno central una solución al "fraude laboral al que está sometidos los trabajadores públicos durante décadas".

Los promotores de la concentración han denunciado que "cientos de miles" de trabajadores sanitarios, profesores, juristas, trabajadores sociales, bomberos, policías locales y "un largo etcétera", sufren un "encadenamiento" de contratos dentro de las diferentes administraciones publicas dentro del Estado, "que va desde los cuatro a los 40 años incluso".

En este momento, según han dicho, la Administración ha iniciado la oferta pública de empleo en la que se incluye estas plazas ocupadas "con el único motivo de evitar las multas de la Unión Europea por no tener en cuenta las normas laborales ni española ni comunitarias en la temporalidad del sector público".

Los trabajadores temporales públicos quieren que "se reconozca el abuso" que a su juicio sufren y exigen que se declare los procesos no válidos "para sancionar a la Administración infractora y abusadora de cientos de miles de trabajadores".

Los portavoces de los manifestantes han señalado que no están en contra de las oposiciones, "lo que queremos es que no saquen nuestras plazas y no despidan hasta que no se castigue al infractor y se nos compense del abuso al que estamos siendo sometidos".

Asimismo, han exigido "el aplazamiento de estos procesos y el inicio de un procedimiento de inspección que determine qué empleados están en abuso laboral".

Por último, han pedido una regularización administrativa "que nos haga fijo en aplicación de la norma europea, ya que de otro modo se causarían daños irreparables que acabaran pagando no sólo los temporales sino todos los ciudadanos".

Este acto de protesta es la tercera movilización del colectivo que protagoniza la Plataforma Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley en Cantabria. Un total de 30 manifestaciones simultáneas están convocadas en las principales ciudades españolas bajo el lema "fijeza como sanción ante el abuso de la Administración".

Según datos de los sindicatos convocantes, Cantabria se sitúa en los puestos de cabeza dentro del Estado en cuanto a la temporalidad en su sector público con una tasa de interinidad que "roza el 30%", destacando el sector de Educación, la Administración General del Estado y la Sanidad. De un total de 31.400 empleados públicos que existen en Cantabria 8.950 mantienen un contrato de interinidad, un 28,5%.