Las Asambleas Feministas de Cantabria llaman a manifestarse este 8M “contra el patriarcado, las precariedades y los genocidios”

Se acerca otro 8M y las mujeres se preparan para una nueva jornada de reivindicación por sus derechos. Así, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria han llamado a manifestarse “contra el patriarcado, las precariedades y los genocidios”. La movilización tendrá lugar este viernes en Santander, a partir de las 19.00 horas, y partirá de Puertochico a la Plaza del Ayuntamiento.

'De pie contra el patriarcado, las precariedades y los genocidios' reza el lema de este colectivo para el Día Internacional de la Mujer, advirtiendo de un “mundo cada vez más convulso, donde el militarismo, las guerras y las crisis económicas están cada vez más presentes”.

En este sentido, en la jornada reivindicativa de este año, este colectivo ha puesto el foco en el genocidio perpetrado por Israel sobre Palestina en Gaza. “Los derechos humanos están siendo sepultados bajo las bombas en Gaza. Estamos asistiendo a un genocidio de todo un pueblo ante la mirada impasible y la complicidad de la mayoría de los gobiernos, entre otros el nuestro. Como feministas no podemos quedarnos impasibles ante esta matanza. Exigimos al Gobierno español que actúe para parar este genocidio, rompa relaciones con el Estado de Israel y cese el comercio de armas”, reclaman las feministas en un comunicado.

Además, durante la manifestación, también pedirán que se “visibilice y reconozca el valor de los trabajos de cuidados, que son necesarios en todos los momentos y ámbitos de la vida e imprescindibles para la sostenibilidad de nuestros cuerpos y nuestras comunidades”.

Asimismo, este colectivo ha hecho una especial mención hacia las mujeres trans -causa de debate y confrontación en los últimos años dentro del movimiento feminista nacional- y hacia las prostitutas, que también generan división entre 'regulacionistas' y 'abolicionistas'.

“El feminismo que defendemos no puede ser una amenaza para otras mujeres. Nuestro proyecto debe servir para garantizar los derechos de todas, todos y todes. No puede usarse para oponerse o cuestionar los derechos de las personas trans. No necesitamos que nadie venga a vigilar que es ser mujer”, señala el comunicado sobre las primeras.

“Apostamos por un feminismo con las putas porque, bajo un capitalismo depredador que nos explota, no estamos aquí para juzgar a otras, estigmatizarlas y precarizarlas, sino para construir redes de apoyo que nos ayuden a sobrevivir y organizarnos para abolir toda forma de explotación”, apunta sobre las segundas.

“Exigimos una justicia feminista, no paternalista, que nos escuche, que nos crea, que no nos exponga; que elimine los sesgos patriarcales, racistas, clasistas y capacitistas”, sentencian las integrantes de las Asambleas Feministas de Cantabria, que volverán este viernes a teñir de morado y a inundar de pancartas y carteles reivindicativos las calles de Santander.