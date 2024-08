Astillero pide una reunión urgente de alcaldes para abordar la gestión sanitaria del Gobierno cántabro

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha solicitado de manera oficial al presidente de la Federación Cántabra de Municipios (FMC), Javier Camino, una reunión urgente y extraordinaria de los 102 municipios de la región para abordar las consecuencias que está teniendo para los vecinos la gestión del Gobierno de Cantabria (PP) en materia sanitaria. En la carta remitida al presidente de la FMC, Fernández Soberón (Ciudadanos) afirma que “un tema tan importante como la sanidad de nuestros vecinos es un motivo suficiente para dejar a un lado los colores y siglas políticas y hacer piña para que esta situación mejore”.

El regidor ha plasmado en dicha misiva lo que ha ocurrido en Astillero en apenas 72 horas, en las que se ha encontrado sin médico de urgencias en dos ocasiones, el sábado y ayer martes, pese a dar cobertura a una población sanitaria de 25.000 personas entre el propio municipio, Villaescusa, las residencias de mayores e incluso San Salvador y Pontejos.

En concreto, Astillero se quedó sin facultativo en la tarde del 24 de agosto y este martes 27 “durante las 17 horas del turno de guardia de los servicios de urgencias”. Algo que “nunca en la historia había ocurrido” en Astillero y que “no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte del Gobierno de Cantabria”: ni de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ni del consejero de Salud, César Pascual, ha criticado el alcalde.

“Ni antes, ni después, nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ni para avisarnos, ni para dar explicaciones de un hecho tan grave”, ha apostillado. Por eso, Fernández Soberón ha solicitado a la Federación una reunión urgente de todos los municipios, para tratar de “la gestión que está llevando por parte del Gobierno de Cantabria en materia sanitaria, que está dejando a consultorios de zonas rurales de nuestra comunidad, y a áreas de salud más grandes, hablando en número de población, sin asistencia médica en horario habitual de consulta y también en los servicios de urgencia”.

Respuesta del consejero

El consejero de Salud ha respondido al regidor en declaraciones a RNE, en las que ha señalado que “tiene que saber que media plantilla atiende de baja y con reducción de jornada y que, por tanto, cuando ha habido una baja más ha sido imposible contratar médicos porque no hay”. Pascual ha dicho que “entiende que algunos alcaldes puedan estar enfadados” porque “no hay médicos por causas imprevistas, básicamente por bajas”, aunque ha asegurado que, “afortunadamente, la mayoría de alcaldes no está en esa posición” sino “todo lo contrario”. “En el día de ayer teníamos siete médicos de baja y estos otros alcaldes han entendido la situación tan grave por la que estamos pasando”, que es que se trata del “primer verano de la historia” en le que “en España no hay médicos para contratar”. Por ello, ha lamentado que algunos regidores “reaccionen de esta manera en vez de colaborar”.