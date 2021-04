El Ayuntamiento de Hazas de Cesto presenta alegaciones al parque eólico Garma Blanca

El Ayuntamiento de Hazas de Cesto ha presentado alegaciones al proyecto de parque eólico de Garma Blanca con el apoyo de los miembros de la Corporación, como lo había solicitado el alcalde, José María Ruiz Gómez (PRC).

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, en el último pleno el alcalde había presentado a la Corporación las alegaciones a Garma Blanca, en las que la empresa Innovación y Tecnología Energética de Cantabria (iTEC), contratada por el Ayuntamiento, venían trabajando desde el inicio del pasado mes de marzo.

Tras la petición de "unidad" realizada por el regidor, la oposición solicitó una reunión para revisar el documento y sumar sus propuestas, encuentro en el que estuvo presente el técnico redactor del informe y los portavoces de PP y Cs, mientras que el edil socialista excusó su presencia por motivos laborales.

El hasta ahora alcalde -que será sustituido por el primer teniente de alcalde, Alejandro Llano, tras dejar el cargo por la sentencia que le condena a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en un conflicto urbanístico- ha expresado su satisfacción por "contar con el respaldo de los concejales" para presentar las alegaciones al proyecto de parque eólico, que se presentaron este martes 6 de abril, y ha señalado que ya se han encargado las de Ribota.

Además, Ruiz Gómez ha afirmado que es "imperioso estar unidos" y que se deben afrontar estos proyectos con "la misma entereza y compromiso" que los vecinos del municipio mostraron en los tiempos más duros del confinamiento.

Alegaciones presentadas

Los expertos de iTEC han explicado que los proyectos de Garma Blanca y Ribota "no tienen un impacto directo" en el municipio, pero que su presentación como parques separados no ha considerado el impacto ambiental acumulativo que sí podría afectarle. Además, el gerente de iTEC, Carlos Liaño, ha señalado que Garma Blanca no contempla "alternativas de ubicación" para los aerogeneradores, sino que solo enseña alternativas técnicas de cambio de modelo y potencia.

Por otra parte, los portavoces de la oposición, Aleberto Gayo, del grupo popular, y María Concepción Lezcano, de Ciudadanos, han pedido al técnico redactor incluir en el documento que en el año 2020 se presentó candidatura del proyecto 'Geoparque Valles de Cantabria' en la UNESCO, que incluye la zona afectada.

Otra de las indicaciones que ya recogía el informe realizado por iTEC es que Garma Blanca se encuentra entre los enclaves paisajísticos singulares de la región recogidos dentro del Plan Especial de Ordenación y Conservación del Territorio Pasiego como 'Zona de protección paisajística, de alta fragilidad y de muy alta calidad'.