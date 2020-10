Cantabria endurece sus restricciones: reuniones de hasta diez personas y cierre de hostelería a las 11 de la noche

Cantabria, tal y como estaba previsto, ha tomado la decisión de endurecer sus medidas restrictivas para contener el avance de la pandemia, cuya incidencia está creciendo en la comunidad, como en el resto del país, de manera vertiginosa en los últimos días.

Así pues, la Consejería de Sanidad ha anunciado este viernes que el decreto con las nuevas medidas entrará en vigor este fin de semana. Concretamente, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) este viernes y su aplicación será desde las 00.00 horas de las noche del sábado al domingo.

La nueva normativa reduce las reuniones sociales hasta un máximo de diez personas -excepto grupos de convivencia estable-, medida que estará sujeta a ratificación judicial al suponer "una clara limitación del derecho de reunión", y cierra la hostelería a las 11 de la noche, con prohibición de admitir nuevos clientes a partir de las 22.00 horas.

Asimismo, bares y restaurantes no podrán hacer uso de las barras, y tendrán un aforo máximo del 50% en interior y 75% en las terrazas, en las que no se podrá fumar. Además, en estos establecimientos, las mesas no podrán superar las seis personas.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha dado cuenta de estas nuevas restricciones aplicadas en Cantabria tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrado en la tarde de este jueves, en la que los diferentes territorios y el Ministerio consensuaron medidas anti-COVID.

Y precisamente en el marco del documento acordado en ese encuentro, la comunidad ha implementado las nuevas medidas, acordes al nivel 2 de alerta que establece el Ministerio atendiendo a los diferentes indicadores de evolución de la pandemia.

El consejero ha explicado la situación en la que se encuentra Cantabria en relación al citado documento, que mide la evolución epidemiológica y la situación asistencial.

