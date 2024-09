CCOO denuncia que Reinosa ha vuelto a estar este jueves sin médico de SUAP ni UVI móvil

CCOO ha denunciado que este jueves, 26 de septiembre, de nuevo los vecinos de Reinosa han vuelto a estar sin médico en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y sin UVI móvil. La delegada de CCOO en el Hospital Tres Mares, María José Barrio, ha explicado este viernes en un comunicado que ayer hubo una emergencia “a la que solo pudieron acudir los técnicos”. “Se recurrió al SUAP de Mataporquera que, cuando pudo llegar 45 minutos después, no pudo hacer nada porque la persona ya había fallecido”.

Barrio ha subrayado que el sindicato ya avisó de que “hasta el momento habíamos tenido suerte pero la suerte ya se acabó y tenemos que lamentar consecuencias”. Es por eso que la federación ha vuelto a exigir una base del 061 en la comarca, “para que no haya que volver a lamentar episodios así”.

“La ciudadanía no se merece estar siete días desde que comenzó el verano despojada de un servicio público esencial como es el del médico de urgencias y la UVI móvil. La vida de las personas no puede depender de la deriva de una Consejería de Salud que hasta el momento ha demostrado que la sanidad pública y de calidad no está entre sus prioridades”, ha criticado Barrio.

“Algo hay que hacer y hay que hacerlo ya”, ha instado, y ha recordado que la ciudadanía de Reinosa “nos ha respaldado en nuestras movilizaciones”. La sindicalista ha subrayado que la Consejería de Salud y el Gobierno de Cantabria “deben de entender de una vez por todas que la salud de la población es lo más importante y que la sanidad tiene que estar garantizada al cien por cien y ser pública en todas partes.

No se puede escatimar porque hasta ahora ha habido suerte, pero a la vista está que la suerte se acaba“, ha reiterado Barrio, que no ha descartado seguir con el calendario de movilizaciones si la Consejería de Salud, con César Pascual, a la cabeza, ”no hacen una apuesta seria y decidida por la sanidad en la región“. ”Si persisten en su empeño nos encontrarán de nuevo en las calles“, ha enfatizado.

El PRC, preocupado

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Reinosa, Daniel Santos, ha manifestado su “profunda preocupación” ante la denuncia realizada por CCOO sobre la falta de personal médico y UVI en el SUAP de Campoo y que provocó una demora de 45 minutos en la atención de una persona que sufría un episodio cardiovascular y que acabó falleciendo antes de ser atendida.

El regionalista ha exigido explicaciones a los responsables de la sanidad cántabra y ha lamentado que lo ocurrido “venga a dar la razón a las reiteradas denuncias y advertencias sobre las consecuencias de las carencias sanitarias que vienen realizando los grupos políticos, los sindicatos y cada vez más ciudadanos de Campoo”.

“En pleno siglo XXI, no es razonable que un servicio de urgencias tarde 45 minutos en acudir a una llamada y que llegue sin personal médico”, ha recalcado el edil, para quien lo ocurrido en Requejo debe marcar “un punto de inflexión” en el “deterioro terrible” que vive la asistencia sanitaria en Campoo y hacer “reaccionar” a las autoridades sanitarias.

“La presidenta de Cantabria -María José Sáenz de Buruaga- debe tomar medidas inmediatas para garantizar una adecuada atención médica a las urgencias y evitar que se repitan casos tan desafortunados como éste”, ha apostillado.