CCOO y UGT exigen frente a la patronal cántabra la reducción de la jornada laboral: “Es una necesidad imperiosa”

CCOO y UGT han pedido a la patronal cántabra que “de una vez por todas” abogue por la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, que en el caso de la región afectaría a unos 104.000 trabajadores que no cuentan con el respaldo de los convenios colectivos sectoriales. A partir de hoy las organizaciones sindicales trabajarán con los partidos políticos y también con las patronales en todo el país para abordar esta reivindicación, si bien en el caso de Cantabria todavía no tienen fijado un calendario de reuniones.

Así lo han trasladado sus secretarios generales, Rosa Mantecón (CCOO) y Mariano Carmona (UGT), en declaraciones a la prensa, con motivo de las concentraciones convocadas por ambos sindicatos este jueves a las 11.30 horas delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia, bajo el lema 'Llegó el momento de reducir la jornada laboral'.

Las dos organizaciones sindicales reivindican la reducción de la jornada laboral, que lleva 40 años paralizada, como una “necesidad imperiosa” que se tiene que abordar “con urgencia” al tratarse de “una forma de repartir la riqueza”. Según han explicado, en Cantabria toda la negociación colectiva sectorial, excepto dos convenios colectivos, ya cuentan con una regulación que tiene fijadas unas horas anuales inferiores a las 37 horas y media.

Así, lo que se solicita es “un paraguas” para todas las personas que se acogen al Estatuto de los Trabajadores y al Salario Mínimo Interprofesional. Han señalado que llevan trabajando en esta reivindicación desde el ámbito del diálogo social, con “seriedad”, desde hace meses y se han mantenido “numerosas” reuniones entre los agentes sociales, CCOO, UGT, CEOE y el propio Gobierno.

Sin embargo, han lamentado que la patronal “a día de hoy no ha mostrado todavía su convencimiento sobre la necesidad de reducir la jornada laboral por ley”, por lo que a su juicio, “se encuentran en el mismo escenario de partida en el que nos encontrábamos al inicio del año 2024”. “Es el primer escollo con el que nos estamos encontrando”, han dicho.

De esta forma, han pedido que desde el seno de CEOE trabajen todas las aristas posibles para poder avanzar en esta negociación y “que de una vez por todas aboguen por el sí desde Cantabria”. Han recordado que, al igual que hubo “problemas” a la hora de subir el Salario Mínimo Interprofesional y poner en marcha la reforma laboral, ahora con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas de manera inicial --la idea es bajarlo, por ejemplo, a las 32 horas--, se vuelven a encontrar con los “problemas” de la CEOE porque “ellos lo ven todo esto como un gasto”.

Los sindicatos también han lanzado un mensaje al Gobierno de España --quien tiene que impulsar esta regulación-- y también a los partidos políticos para que apuesten por el avance de los derechos laborales, frente a las políticas que se venían desarrollando en España, desde décadas atrás y hasta una época muy reciente, basada en “la precariedad” y “los bajos salarios”.

Han apuntado que, además, la economía cuenta en estos momentos con un escenario económico “bueno” para el país y “todos los pronósticos son de mejora”. El objetivo es conseguir un “acuerdo tripartito” para que las regulaciones laborales “sean cumplidas por todas las partes”, si bien creen que en la actualidad el escenario está “arduo y complicado”.

No obstante, Mantecón y Carmona se han mostrado “optimistas” de llegar a conseguir la reducción de la jornada laboral, que “va a salir sí o sí”, aunque “no va a dar” tiempo a aprobarlo de aquí a finales de año debido a su trámite legislativo. “Las personas trabajadoras lo que quieren es vivir y vivir con mayor tiempo para disfrutar. Queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Que le quede claro a la CEOE que esto no termina aquí, que esto es una primera movilización”, han sentenciado.