Santander responsabiliza al Gobierno regional de autorizar la nueva gasolinera junto al IES Cantabria

El concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti (Cs), ha afirmado este martes que si la Comisión de Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria no hubiera autorizado la instalación de una gasolinera cerca del IES Cantabria de Santander, “no hay gasolinera”.

“El Gobierno de Cantabria, a través de la Comisión de Comprobación Ambiental, si considera que hay algún riesgo, tiene la posibilidad de decir que 'no' -ha dicho-. Y el Ayuntamiento solo tiene la posibilidad de decir que 'no' si incumple la ley, que en este momento no la incumple”, ha manifestado el edil a preguntas de la prensa respecto a la autorización de la gasolinera próxima al citado instituto, que se opone a su construcción.

Por eso, Ceruti ha subrayado que el Ayuntamiento no puede hacer “nada” en este caso. “Se ha otorgado la licencia conforme a la legislación del Estado” y “ha pasado por la Comisión de Comprobación Ambiental”, ha remarcado.

“Si estamos dispuestos a decir que los demás podían haber hecho milagros imposibles, yo también puedo decir que otros podían haber hecho cosas que no son milagros imposibles, si es que realmente hay un riesgo. Y si no, tendrán que salir a decir que no hay ningún riesgo”, ha declarado.

Además, ha reiterado que el Ayuntamiento “no puede hacer nada” respecto a la implantación de gasolineras en suelo productivo en la ciudad pues está regulada por la Ley estatal de Hidrocarburos, que “blinda” esas zonas, que denomina de uso comercial e industrial. “Cuando una empresa quiere instalar una gasolinera en suelo industrial o comercial, el Ayuntamiento no puede hacer nada”, ha reiterado.

Así como que su Concejalía lleva dos años tramitando la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “como única medida” posible para limitar la instalación de gasolineras en zonas residenciales, las únicas con competencia municipal en este ámbito, algo que “toda la oposición sabe perfectamente”. Ceruti ha insistido en que en zonas residenciales el Ayuntamiento puede “limitar, nunca prohibir” la implantación.

Sin embargo, el trámite de comprobación ambiental corresponde a la Comisión de Comprobación Ambiental del Gobierno de Cantabria que es la que valora si la instalación produce emisiones que afecten al medio ambiente, la salud o la seguridad de las personas. “Y si la comisión dice que no existen y que aprueba esa licencia, nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir adelante. Pero si dice que existen y que no autoriza, no hay gasolinera”, ha sentenciado.

“Luego, que todo el mundo sepa, y lo digo a PRC-PSOE, que cumpliendo la ley, la Comisión de Comprobación Ambiental está autorizando la concesión de esas licencias partiendo de la base de que no hay ningún peligro ni para el medio ambiente, ni para la salud ni para la seguridad de las personas”, ha subrayado.

El edil ha denunciado nuevamente las “condiciones leoninas” que establece la Ley de Hidrocarburos para el urbanismo municipal que en su opinión deberían ser cambiadas. “Que las cambien”, ha instado.

Dávila Park

Respecto a la modificación del PGOU, Ceruti ha advertido que sin la propuesta por Urbanismo, “se puede poner una gasolinera en cualquier sitio. Y de hecho tenemos una solicitud de una al lado de Dávila Park”. “Con la norma actual, si no hubiera suspensión de licencias, tendríamos que conceder esa licencia”.

En este sentido, ha advertido que “si no conseguimos llegar a tiempo” -porque “por la gamberrada de la abstención de PRC y PSOE y el voto en contra de Vox en el Pleno nos han hecho perder cuatro meses”-, cuando decaiga la suspensión de licencias, el 29 de julio, “esa gasolinera tendrá que ser autorizada”, como también la de la calle Castilla. “Ojalá se dé el milagro, pero muy probablemente nos encontremos desguarnecidos en las zonas residenciales porque no habrá podido entrar en vigor esta modificación puntual y habrá decaído la suspensión de licencias”, ha apuntado.

Y respecto a la distancia mínima de 50 metros entre las gasolineras y determinadas instalaciones como colegios u hospitales, que fue rechazada por la oposición que pide 100, ha insistido en que el número de gasolineras viables en zona residencial es el mismo en ambos casos.

En este sentido, ha denunciado que la nueva modificación “a la que nos han obligado” supondrá no poder aprobarla hasta finales de junio, como pronto, y además “estaremos en el punto en que estábamos en el Pleno de marzo”.

Por otra parte, Ceruti ha informado que ha hablado con el director ejecutivo de la compañía que está instalando la gasolinera junto al IES Cantabria y al que planteó una permuta del terreno que rechazó tras haber superado dos años de tramitaciones, si bien se ha puesto a disposición del instituto y el AMPA para abordar “posibles medidas correctoras”, lo que el concejal trasladó al centro.