Cónclave interno de la militancia para decidir el futuro en el PSOE de la alcaldesa investida con apoyo del PP en San Vicente

La militancia socialista en San Vicente de la Barquera decidirá este martes en asamblea el futuro en el partido de la alcaldesa investida este sábado con los votos de los cinco ediles del PP. Y es que la única representante en este Ayuntamiento de la candidatura socialista salió elegida por sorpresa como regidora, lo que ha desembocado en protestas vecinales horas después del Pleno celebrado este sábado, a la par de un escenario de incertidumbre sobre la futura gobernabilidad del municipio.

Protestas en San Vicente por el "pacto a las espaldas" que ha hecho alcaldesa a la única edil del PSOE con los votos del PP

“Charo Urquiza no es culpable, sino una víctima”, ha asegurado este lunes el secretario general del PSOE cántabro, cuestionado por la prensa por la situación política en este municipio. Así, Pablo Zuloaga ha cargado la responsabilidad de no formar gobierno en las otras dos formaciones de la Corporación municipal que obtuvieron cinco escaños cada una: “A la Agrupación Independiente de San Vicente de la Barquera (SVB) en primer término, y al PP en segundo”, ha recalcado.

En este sentido, el líder socialista no ha entrado a valorar qué postura tomaría su partido si la militancia pidiera la dimisión de la alcaldesa: “Partido a partido”, ha dicho, haciendo un símil futbolístico y tras recordar que el acta es personal. No obstante, Zuloaga ha pedido tiempo para resolver la situación: “A los alcaldes se les suelen dar 100 días y a Charo no le han dado ni dos horas”, ha criticado.

Sobre la postura de la nueva regidora durante las negociaciones, Zuloaga ha destacado su “transparencia” tanto con los vecinos como con la militancia, señalando que sabían que iba a votarse a sí misma. “Charo nunca ha ocultado las conversaciones que ha podido mantener con África Álvarez (SVB) o con el PP, que en cualquier caso siempre han supuesto el rechazo a cualquier tipo de pacto con el Partido Popular”, ha remarcado, tras incidir en que su pretensión “nunca ha sido la de liderar el Ayuntamiento”.

“La situación ha cambiado porque el Pleno lo ha decidido; el PSOE no va a hacer pactos con formaciones de derechas, Charo Urquiza tiene la responsabilidad de asumir lo que ha pasado en el pleno y buscar soluciones a la gobernabilidad de San Vicente”, ha sentenciado el secretario general del PSOE de Cantabria.