Educación publica la modificación del calendario escolar para recuperar las vacaciones perdidas en noviembre

La Consejería de Educación ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden por la que se modifica el calendario escolar para el curso 2020-2021 para centros docentes no universitarios y se establece un puente de cuatro días el fin de semana del 1 de mayo.

En concreto, Educación establece que serán no lectivos el viernes 30 de abril y el lunes 3 de mayo.

Esta modificación del calendario, donde inicialmente no estaban previstos estos días sin colegio, es consecuencia de que la semana no lectiva del 2 al 6 de noviembre fue declarada lectiva y hubo clases los días 2 y 3, jornada esta última en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria suspendió cautelarmente la actividad, lo que conllevó que los días 4, 5 y 6 no se desarrollara actividad lectiva.

En definitiva, durante dos días 2 y 3 de noviembre, inicialmente declarados como no lectivos, hubo actividad docente, por lo que el restablecimiento del equilibrio en el número total anual de jornadas lectivas requiere transformar en no lectivos dos días definidos como lectivos en el vigente calendario, y se ha optado por el 30 de abril y 3 de mayo.

Con respecto al resto de días no lectivos del curso, no sufren modificaciones y son el 15, 16 y 17 de febrero; y el 5, 6, 7, 8 y 9 de abril.

Contra la orden de la Consejería, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir de mañana.