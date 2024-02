El festival Sonórica 2024 de Castro Urdiales saca a la venta sus entradas de día este viernes

El festival Sonórica 2024, que se celebrará el próximo verano en Castro Urdiales, ha desvelado la programación por jornadas de los artistas que integran el cartel de esta edición y ha anunciado que este viernes 1 de marzo a partir de las 12.00 horas saldrán a la venta las entradas de día en su web.

Sonórica 2024, que cambia de nombre tras tres ediciones, ya anunció el cartel completo hace dos meses. Así, tras el reparto por días dado a conocer este lunes, el viernes 19 de julio ocuparán los escenarios del Estadio Riomar de Castro Urdiales Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner, Ladilla Rusa, Antifan, Paula Mattheus, Nunatak, Javi Chapela y Copernicus Dreams.

Por su parte, el sábado 20 será el turno de Melendi, Sidonie, Ojete Calor, Vicco, Veintiuno, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Anabel Lee, Yeico x Toni y Kerchak. Además, durante esta jornada, según ha anunciado la organización, habrá un 'Vermú electrónico' en la Plaza del Ayuntamiento a cargo de Héctor Llamazares y de K.Style.

Los promotores de este festival han asegurado que “promete ser uno de los eventos de música en directo más grandes de Cantabria y de todo el norte de España”. “La cita con la música en directo de Castro Urdiales vuelve con más fuerza que nunca”, han destacado en nota de prensa, resaltando que la edición de este año “promete ser la más multitudinaria de su historia”. “Será uno de los festivales más importantes de todo el norte peninsular en el verano del presente año”, han sentenciado.