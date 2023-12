Melendi y Sidonie se suman al cartel del festival Sonórica 2024 en Castro Urdiales

Melendi y Sidonie se han sumado este lunes como cabezas de cartel del festival Sonórica 2024, que se celebrará en el Estadio Riomar el viernes 19 y sábado 20 de julio del próximo verano junto a otros artistas como Nunatak, Corpernicus Dreams y Kerchak en su line up, también nuevas confirmaciones del evento.

Sonórica 2024, que inicia nueva etapa con un cambio de nombre y de fechas, ya había hecho públicas hace unas semanas las primeras confirmaciones de su cartel, donde destacaban los nombres de artistas como Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner y Ojete Calor, además de otros grupos como Veintiuno, Ladilla Rusa, Vicco, Paula Matteus, Anabel Lee, Me Fritos And The Gimme Cheetos, Antifan, Yeico X Toni, Héctor Llamazares, K-Style o Javi Chapela.

En el caso de esta nueva remesa de artistas, destaca la presencia de Melendi, una de las estrellas del pop en castellano más importantes, que será uno de los cabezas de cartel de Sonórica 2024. El asturiano, que se encuentra celebrando el vigésimo aniversario de su primer disco 'Sin noticias de Holanda', realizará una parada de su exitosa gira en Castro Urdiales como única fecha en Cantabria.

Otro de los nombres destacados que se han añadido a Sonórica 2024 es el de Sidonie. La banda, que se encuentra presentando su décimo álbum de estudio, titulado 'Marc, Axel y Jes', acercará a Castro Urdiales los éxitos que han ido fraguando a lo largo de sus casi tres décadas de carrera y los temas que protagonizan su nuevo trabajo.

Además, los murcianos Nunatak son otro de los nuevos nombres de Sonórica 2024, junto a los castreños Copernicus Dreams, que repiten en el festival de su localidad tras el buen sabor de boca que dejaron en su anterior participación, y el también cántabro Javier Higuera, que se encuentra detrás del proyecto Kerchak y presentará su disco 'La Recompensa'.

Según ha informado la organización, los abonos para asistir las dos jornadas de Sonórica 2024 están a la venta desde el pasado mes de noviembre en la página web oficial del festival y las entradas de día estarán disponibles próximamente.