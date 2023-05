Música en Grande y My Fest Cantabria Infinita lanzan este fin de semana una promoción de 2x1 en sus entradas

Los festivales Música en Grande y My Fest Cantabria Infinita 2023, que se desarrollarán el próximo mes de junio en Torrelavega y Santander respectivamente, celebrarán a lo largo del fin de semana el Día de la Madre con una promoción especial que permitirá adquirir con una oferta de 2x1 sus entradas de día.

En ambos casos, este descuento estará disponible desde este viernes y hasta el lunes a las 10.00 horas o hasta fin de existencias, con un máximo de 500 entradas en cada festival, ha informado la organización en un comunicado.

En el caso del festival Música en Grande, que se celebrará entre el 28 de junio y el 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega, cuenta en su cartel con grupos y artistas como Alejandro Fernández, Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj's.

La oferta de 2x1 en Música en Grande está disponible para las entradas de día de las jornadas del 29 de junio, 30 de junio y 1 de julio en cualquier lugar del estadio de El Malecón de Torrelavega, y se pueden adquirir tanto en la web oficial del evento, www.musicaengrande.es, como en la plataforma de venta de El Corte Inglés, en la página www.elcorteingles.es/entradas.

Por su parte, Aitana, Bizarrap, Nicki Nicole, Belén Aguilera, Marmi y Samantha serán los protagonistas del cartel de My Fest Cantabria Infinita 2023, que se celebrará el 24 de junio en los Campos de Sport de El Sardinero de Santander dentro de la programación musical del Año Jubilar Lebaniego.

La promoción de 2x1 en My Fest Cantabria Infinita 2023 está disponible para las entradas en la zona de césped de los Campos de Sport de El Sardinero de Santander y se pueden adquirir tanto en la web oficial del evento, www.myfest23.com, como en la plataforma de venta de El Corte Inglés, en la página www.elcorteingles.es/entradas.