El PRC advierte de la posible pérdida de 10,5 millones de fondos europeos de biodiversidad

El diputado y portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha expresado su “hondísima preocupación” por la posible pérdida de los 10,5 millones de euros de fondos europeos conseguidos en la pasada legislatura para actuaciones en materia de biodiversidad, porque no le consta que la Consejería de Ganadería haya “movido un papel” para licitar los proyectos y convocar las ayudas que el anterior Gobierno PRC-PSOE dejó en marcha.

Ante esta situación, el diputado regionalista ha solicitado al Ejecutivo un informe detallado sobre el estado de las diferentes actuaciones que estaban previstas.

Blanco así lo ha indicado este martes en una rueda de prensa en la que ha expresado su preocupación a la vista de una respuesta del Ejecutivo que confirma la pérdida de 216.000 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la Reserva de la Biosfera en el ámbito del Parque Nacional de Picos de Europa, “simplemente por no haber publicado la orden de ayudas” correspondiente.

Según ha explicado, la Consejería “se enteró” de la pérdida de ese dinero “el mismo día que le solicitaban el reintegro”, después de haber mantenido vacante durante nueve meses la plaza de codirector del parque y no haber asistido a las reuniones con el organismo pagador. “Si han perdido una pequeña parte de 216.000 euros por no publicar a tiempo la orden de ayudas, qué no ocurrirá con el resto”, se ha preguntado.

De hecho, ha subrayado que al PRC “no le consta” que la Consejería “haya movido ni un solo papel desde que, en agosto del año pasado, la responsabilidad pasó a manos de la actual dirección”, cuando la mayor parte de las actuaciones previstas estaban “a falta de ser licitadas, o de convocar las órdenes de ayuda”.

Entre los proyectos que a su juicio se encuentran en riesgo, ha mencionado la ordenación y certificación de los montes de utilidad pública, “demandada durante tantísimo tiempo” y con una ayuda de 500.000 euros; la mejora de la capacidad productiva de los bosques plantados, también por valor de 500.000 euros, y las bases de los bomberos forestales de Valderredible y Alto Asón, con 1,2 millones de euros asignados.

Blanco ha mencionado actuaciones de mejora de espacios dunares en la costa y superficies de alto valor ecológico en zonas con grave riesgo de incendio, con 1.074.000 euros de ayudas europeas previstos, y subvenciones a municipios con riesgo de despoblación para desarrollo de actuaciones de gestión forestal sostenible por valor superior a un millón.

En total, 10,3 millones de euros sobre los que espera una explicación pormenorizada, porque “cuesta mucho hacerse de fondos europeos”. “Fue un trabajo arduo demostrar la necesidad que tenía Cantabria de acometer estas obras importantísimas para los ciudadanos y tememos que, después de perder una pequeña parte por no publicar a tiempo la orden de ayudas, pueda suceder lo mismo con el resto”, ha concluido el diputado del PRC.