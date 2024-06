El PRC pide al Gobierno cántabro que ceda a Santander el estacionamiento del Palacio para un parking en altura

El Grupo Parlamentario Regionalista propondrá un acuerdo el próximo lunes, 24 de junio, en el Pleno del Parlamento para que el Gobierno de Cantabria ceda a Santander el estacionamiento del Palacio de Festivales con el fin de que el Ayuntamiento pueda construir un aparcamiento en altura que contribuya a “compensar la pérdida de plazas” en la zona de San Martín y el “gravísimo problema” que supone aparcar en la actualidad la ciudad, y que se verá “agravado” en las próximas semanas con el inicio del verano y la llegada de turistas.

La propuesta, presentada este martes en rueda de prensa por los portavoces del PRC en la Cámara y en el Consistorio, Pedro Hernando y Felipe Piña, respectivamente, insta al Ejecutivo del PP a elaborar antes de que concluya este año un Plan de Aparcamientos Públicos para favorecer instalaciones disuasorias en los núcleos urbanos y lugares de enlace a medios de transporte públicos.

Y también, destinar a este fin las parcelas propiedad de la administración autonómica, como la citada del Palacio de Festivales, mediante cesiones a los ayuntamientos para que impulsen este tipo de proyectos.

“Es una buena oportunidad para que la alcaldesa de Santander (Gema Igual), que además es diputada, vote a favor y para que el Gobierno se implique en Santander”, ha explicado Hernando, quien espera que el Gobierno continúe en la capital de Cantabria “la apuesta que está haciendo en otros municipios” para solucionar los problemas de estacionamiento, que en la ciudad son “gravísimos no sólo para los vecinos, sino también para los visitantes que van a llegar y se van a encontrar con que no tienen sitio donde aparcar”.

A su juicio, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga debe continuar en la capital el “buen trabajo” que está haciendo en Torrelavega al apoyar actuaciones como los aparcamientos en altura de La Carmencita y el Mercado Nacional de Ganados, con sendas inversiones por más de 4,6 y 4,7 millones de euros, respectivamente, respaldadas en ambos casos por fondos europeos.

Por ello ha pedido a la Consejería de Fomento que elabore antes de que acabe el año un plan de aparcamientos públicos que favorezca la movilidad sostenible y que “transforme en realidad” la promesa del consejero, Roberto Media, de desarrollar aparcamientos disuasorios en las estaciones de tren de Heras, Mogro, Barreda y Guarnizo, a las que ha sugerido añadir Mompía y Cabezón de la Sal.

Hernando ha asegurado que esas actuaciones “se quedan cojas” por el “grave problema” de aparcamientos que sufre Santander, ante el cual la administración regional “debe tomar cartas en el asunto” y poner en marcha soluciones, a la vista de que el municipio ha presentado proyectos a las convocatorias de fondos europeos como el “bluf” del “fracasado” aparcamiento del campo del Racing.

“Resulta que se van a recibir fondos europeos para tener menos plazas que en la actualidad y repintar los espacios, quizá no es la solución al aparcamiento”, ha cuestionado.

Asimismo, se ha referido al “gran proyecto” del parking disuasorio de La Marga, que “no contaba con el apoyo” del Puerto de Santander, situación que ha cambiado desde que la Autoridad Portuaria está dirigida por “el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento”, César Díaz. “Yo no he vuelto a oír hablar de eso”, ha apostillado.

Ante esto, los portavoces del PRC han defendido la cesión del aparcamiento del Palacio de Festivales al Ayuntamiento como “una solución factible”, dado que es propiedad del Gobierno, no requiere la intervención de terceras administraciones y permite “compensar la pérdida” de “los cientos de plazas” que se van a perder en el nuevo proyecto de urbanización entre la playa de Los Peligros y el palacio.

Solución digna

Para Felipe Piña, un aparcamiento en altura en esta zona es una “solución digna” para “el vecino, el turista, el que quiere ir a la playa o acudir al Palacio de Festivales” y que ha visto, según ha dicho, cómo se han “eliminado cerca de 500 plazas en la zona de San Martín durante los últimos tres años”.

Esta propuesta, que los regionalistas ya han planteado en el Consistorio, pasa por construir un aparcamiento en altura aprovechando los escalones y desniveles en la cota que conforma el aparcamiento actual, con una techumbre que puede ser un espacio vegetal para ocultar los vehículos y evitar el impacto visual.

El portavoz del PRC santanderino ha criticado la “falta de planificación y de sentido común” del equipo de Gobierno en materia de movilidad y su “incapacidad” para ofrecer soluciones a los cerca de 80.000 vehículos que transitan por la ciudad, según las estimaciones.

A su juicio, todos los procesos que ha habido en la ciudad relacionados con esta materia “han sido un fracaso” y, a modo de ejemplo, ha indicado el Metro TUS, los aparcamientos subterráneos de Mendicouague y la Marga de Cazoña o el reciente proyecto anunciado para el de los Campos de Sport de El Sardinero, “que nadie entiende”.

Frente a todos ellos, el regionalista ha vuelto a defender la creación de un aparcamiento en altura en la antigua prisión provincial de la calle Alta y la puesta en marcha de un gran estacionamiento en la zona de Varadero, con el fin de mejorar la circulación y dar respuesta a los problemas de los vecinos.