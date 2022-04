“El reporterismo de guerra se ha encumbrado como ese modelo de hombre blanco que está en la primera línea de los conflictos, pero la realidad es que alrededor de esos conflictos ocurren muchísimas cosas que duran muchísimo tiempo”. Con esta afirmación tan contundente comenzaba su intervención Patricia Simón (Estepona, 1983) en el marco de las II Jornadas de Periodismo organizadas por la edición cántabra de este periódico. Ella, junto a Maysun Abu-Khdeir (Zaragoza, 1980), han insistido en la importancia de desmitificar sus profesiones (periodista y fotoperiodista respectivamente) y en volver a poner el foco en la población civil “que es la que realmente sufre las guerras”.

En un debate moderado por el periodista y director del Grado en Periodismo del Centro Universitario Cesine, Santiago Salazar, ambas especialistas en conflictos han incidido en dos ideas sobre su trabajo: la primera, la importancia de la parte vocacional; y la segunda, que el reporterismo de guerra no deja de ser un trabajo “como otro cualquiera”. “Esta profesión tiene un halo de Indiana Jones, de que parece que estamos haciendo algo espectacular, pero al final yo he elegido ir y después me puedo ir a mi casa. Estamos ahí para contar su historia, no las nuestras”, ha explicado Maysun.

Sobre el riesgo que supone ser reportero de guerra en zonas de conflicto, Simón también ha querido compararlo con otras profesiones como las relacionadas con la construcción “donde también mueren personas todos los años”: “Al final, quienes mueren ejerciendo este oficio lo han hecho haciendo lo que les apasiona”, ha revelado la periodista de La Marea.

No obstante, y con el contexto de por qué la guerra de Ucrania ha acaparado tantos espacios en prensa comparándolo con todos los conflictos que están ocurriendo en otras partes del mundo, Maysun ha afirmado que el problema radica en que no todos los seres humanos “se miden con el mismo patrón”. “Dependiendo de dónde vengas tienes más importancia o menos, y África es el almacén de recursos para el mundo occidental y por eso no interesa”.

Por su parte, Simón ha puesto de ejemplo cómo se ha movilizado “todo” para acoger refugiados ucranianos mientras “no hay ningún tipo de pudor con la gente que muere en las barcazas llegando a Canarias”. Asimismo, también ha aludido también a la parte “que toca” a los periodistas ya que “nos encontramos en la era del periodismo de selfie”. “Parece que quieres que te aplaudan solo por llegar a Kiev cuando eso no tiene ningún mérito”, ha declarado tajante.

Además, dentro de este coloquio titulado 'Periodismo en tiempos de guerra', la reportera Patricia Simón también ha querido lanzar un alegato a favor de la sociedad española, a la que en ocasiones se la acusa de “desinformada”. “No se ha vuelto egoísta. Es una sociedad que lleva en la doctrina del shock desde la crisis económica de 2008 y hay una o dos generaciones que han crecido sintiendo que el mundo siempre va a peor. Y a eso hay que sumarle que han visto que estar informado no vale para nada porque no hay forma de articular respuesta e intentar que eso cambie porque no hay incidencia en la política”, ha reflexionado.

Y aprovechando el auge de los discursos en favor de la salud mental, Maysun también ha hecho una referencia al “peso” que supone un trabajo como este que, además, en su caso ni siquiera es fijo, ya que es freelance: “No me planteo dejarlo pero sí cambiar ciertas cosas. Veo cómo me va afectando y lo que he sacrificado por el camino y se me hace bastante pesado”, ha confesado.

II Jornadas de Periodismo

Esta charla se enmarca en las II Jornadas de Periodismo que organiza elDiario.es Cantabria los días 26, 27 y 28 de abril en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus (Calle Bonifaz, 6, Santander) con la presencia de periodistas, fotógrafos, escritores, cineastas o guionistas. Durante esta jornada¡ se ha proyectado el documental ‘Morir para contar’, una cinta en la que el cineasta y documentalista Hernán Zin recupera las experiencias vividas por un grupo de reporteros de guerra en los diversos conflictos que han cubierto, desde los Balcanes a Afganistán, Irak o Siria, al mismo tiempo que explica la labor de aquellos que se juegan la vida para garantizar la información en algunos de los lugares más peligrosos del planeta y las secuelas que provoca este trabajo.

