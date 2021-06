Revilla espera que la Justicia tenga "sensibilidad" con las restricciones al ocio nocturno mientras que los hosteleros estudian medidas legales contra ellas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, espera que la Justicia tenga "sensibilidad" con las restricciones que implantará Sanidad en las próximas horas para controlar los últimos brotes relacionados con el ocio nocturno, y que entienda que "todavía estamos en una pandemia".

Así ha respondido el presidente a preguntas de la prensa después de que la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) se haya manifestado este miércoles en contra de que se implante el cierre del ocio nocturno a las tres de la madrugada, como ha avanzado la Consejería de Sanidad, y haya anunciado que se plantea medidas legales ante las restricciones.

Por ello, y dado que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya ha dado la razón a los hosteleros en tres ocasiones tras recurrir las medidas después de que terminara el estado de alarma, Revilla espera que esta vez no sea así porque aún "no estamos a salvo" y en el Ejecutivo están "muy preocupados" especialmente por las nuevas cepas, "muy violentas y transmisibles". No obstante, ha remarcado que el Gobierno "siempre acata las decisiones judiciales, como debe ser" en un Estado de Derecho. "Hacemos lo que creemos que hay que hacer y los tribunales harán su trabajo", ha sentenciado.

Revilla ha confirmado que Sanidad tomará medidas "mañana o pasado" para frenar los contagios en el ocio nocturno, pero no ha precisado cuáles serán las nuevas restricciones ni cuándo entrarán en vigor. "Cuando diga Sanidad, nunca el Gobierno de Cantabria colectivamente ha tomado una decisión que no sea la decisión que tenga que tomar Sanidad", ha reiterado.

Al hilo, ha defendido que se endurezcan las medidas porque en Cantabria "hemos cambiado en una semana de estar los mejores de España a aparecer con una incidencia a siete días los terceros o cuartos". Por ello, "naturalmente" Sanidad tratará de "evitar que se deteriore lo que nos ha costado tanto conseguir: dar una imagen de una región absolutamente segura" de cara al verano. Aunque, a juicio del presidente, el reciente aumento de contagios "no va a incidir en la percepción" de los turistas que visiten Cantabria de que "esto sigue siendo una región segura", ya que sigue en el nivel de alerta sanitaria 1 y la presión hospitalaria, "que es el problema de este virus", está "muy bien".

Fin de las mascarillas

Por otro lado, preguntado por su opinión sobre la decisión del Gobierno de España de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en ciertos espacios a partir del 26 de junio, después de que algunas comunidades hayan criticado que se ha anunciado sin haberlo consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Revilla ha esperado que haya acuerdo en todo el país, porque "sería ridículo que unas comunidades estén con mascarilla y otras sin ella" por la "interconexión" de ciudadanos.

"Lo que tenemos que acordar es todos hacer lo mismo. Ya sé que en este país es muy difícil llegar a un acuerdo, pero en un tema de estos espero que reine la cordura" y que lo que se adopte sea "de obligado cumplimiento para todos, porque sino haremos el ridículo", ha opinado el jefe del Ejecutivo cántabro. Así, Cantabria, "siempre ha cumplido los acuerdos" que se han tomado en el Interterritorial, "cosa que otras comunidades no han hecho", ha criticado.