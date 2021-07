Santander debate sobre los fondos europeos cuando aún no se han concretado convocatorias ni plazos

La Corporación de Santander celebrado hoy un Pleno extraordinario sobre los fondos europeos Next Generation, innecesario para la mayoría de grupos porque aún no se han concretado las convocatorias ni nos plazos, y en el que el debate ha girado en torno a las críticas de los populares de "falta de transparencia" y por tanto de "dificultad" en el trabajo para elaborar iniciativas, y las socialistas en torno a "incapacidad" del equipo de Gobierno PP-Cs para presentar proyectos "a la mayor inyección de dinero público de la historia".

Por su parte, los regionalistas han incidido en la "necesidad imperativa" de un plan estratégico con un modelo de ciudad que facilitaría la toma de decisiones en cuanto a los proyectos de futuro necesarios para el avance del municipio.

Mientras, tanto Ciudadanos como Vox y Unidas por Santander (UxS) han incidido en que no era el momento de celebrar el debate porque actualmente no tiene contenido, a la espera de conocer la convocatoria de ayudas y las reglas para el reparto.

Con todo, la sesión se ha prolongado durante más de dos horas y media, que ha iniciado la alcaldesa, Gema Igual (PP), quien ha repasado los antecedentes de este "año de espera" que, en su opinión, se ha caracterizado por "falta de transparencia" y donde ha habido por parte del Gobierno de España "falta de respeto a la autonomía local y deslealtad" hacia las administraciones locales, lo que a su juicio le convierte en el Ejecutivo "más antimunicipalista de la democracia".

Ha recordado que la ciudad ha presentado proyectos de movilidad por 52 millones, para rehabilitación por 13,9 y para barrios por 24, y hasta el momento "solo en movilidad se ha concretado una charla". "La realidad es que no sabemos si van a llegar fondos para las áreas de faltan", ha dicho, subrayando que "estamos dando palos de ciego" puesto que restan muchas por definir.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha lamentado que "la confrontación sea el único proyecto del equipo de Gobierno" y una "excusa para tapar la falta de proyectos europeos", con un PP "agotado y sin ideas" frente a unos fondos europeos en los que "no está cómodo" porque se ajustan a la "agenda progresista" de partidos como el Socialista; y con un Ciudadanos, responsable del modelo de ciudad, que "no ha hecho una sola aportación". "Vayan cambiando el chip porque si no se van a encontrar con sorpresas", ha advertido.

Y es que, a su juicio, el futuro pasa por el modelo de ciudad que defiende el PSOE frente a la "improvisación del PP, que no sabe liderar el cambio". Así, ha instado a "dar vuelta" a las políticas de movilidad --comenzado por el requisito de un plan de movilidad urbana sostenible-- "porque hay dinero para ello" y a presentar un plan de vivienda "ambicioso". "Hay que ser competitivos para conseguir los fondos y ustedes no lo son, están a lo lúdico, y así Santander se va quedando atrás", ha advertido.

Por otra parte, para Fernández es "indiscutible" el compromiso del Gobierno de España con las entidades locales, a las que llegarán más del 10% de los fondos europeos.

El Grupo Socialista ha registrado hoy más de 20 propuestas para los fondos Next Generation, entre las que prioriza la Zona de Bajas Emisiones, los aparcamientos disuasorios, como en las antiguas cocheras del TUS en Cajo, y las viviendas asequibles.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha insistido en la necesidad de "tener una idea clara de qué ciudad puede llegar a ser Santander", para lo que reiteradamente ha reivindicado un plan estratégico consensuado que, de estar hecho, hubiera servido para detectar las necesidades y carencias del municipio sobre las que basar "hitos" y propuestas para fondos europeos.

En este sentido, ha reclamado la puesta en marcha de la oficina de proyectos europeos y la continuación de la Mesa de Movilidad, así como actuaciones en vivienda. Y ha reivindicado la creación de un área metropolitana de Santander.

El portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha defendido la construcción de aparcamientos en el centro para dinamizar el comercio como algo "inexorable" o si no éste quedará "desierto". "La movilidad de Santander tiene que pensarse en clave de necesidad" y "la gente se mueve en su vehículo particular", por lo que dar la espalda a esta realidad sería "un suicidio económico para la ciudad".

Su homólogo de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha censurado que muchos proyectos importantes para Santander son "difícilmente ejecutables" para un Ayuntamiento que no es capaz de gestionar el gasto no corriente, por lo que ha defendido la necesidad de crear la oficina de gestión de proyectos europeos que aprobó el Pleno. También ha enumerado las propuestas de su formación a los fondos, desde la finalización de la red ciclista a actuaciones en la senda costera, el Cabildo o los aparcamientos disuasorios.