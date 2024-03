Susana Herrán, alcaldesa de Castro Urdiales: “Nuestro plan turístico está muy orientado hacia la transición sostenible y la mejora de la eficiencia energética”

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha participado este miércoles en la jornada de debate organizada por elDiario.es en Madrid bajo el título 'Todo un país de turismo III. Un presente y un futuro sostenibles'. En ella, la regidora ha destacado el enfoque sostenible de la estrategia turística de su municipio, la riqueza patrimonial, natural y cultural del mismo, así como el perfil de turista respetuoso que quiere recibir en esta localidad de la Cantabria oriental.

“En nuestro plan turístico para Castro-Urdiales hemos enfocado esfuerzos en cuatro aspectos básicos: la transición sostenible, la recuperación de los entornos naturales y la puesta en valor de los recursos naturales que van más allá del turismo de sol y playa”, ha subrayado Herrán, incidiendo en el compromiso del municipio con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente como pilares fundamentales de su propuesta turística.

Y es que, según ha dicho, “el enfoque del plan turístico de la ciudad está muy orientado hacia la transición sostenible y la mejora de la eficiencia energética, elementos clave en la lucha contra el cambio climático”. “Apostamos por un turismo universal y accesible, con actuaciones para que nuestra ciudad lo sea para todos los turistas”, ha remarcado la regidora, haciendo énfasis en que “la accesibilidad es una deuda pendiente que debemos abordar como sociedad, junto con la importancia del turismo desde una perspectiva de género”.

Herrán ha compartido mesa de debate -moderada por Sara Acosta, socia fundadora de la revista Ballena Blanca- junto a Sofía Gutiérrez, directora adjunta del departamento de Desarrollo Sostenible del Turismo de ONU Turismo; María Velasco González, asesora del gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo; y Pedro Quevedo Iturbe, primer teniente de alcaldesa y concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria.

“En Castro-Urdiales ofrecemos sol, mar, playas, zonas verdes y nieve a tan solo una hora de distancia, lo que permite disfrutar del bellísimo entorno histórico y patrimonial y, en poco tiempo, practicar esquí”, ha resaltado Herrán, poniendo en valor la riqueza de este entorno y sus diversos atractivos para los visitantes.

No obstante, la alcaldesa de este municipio ha querido dejar claro que sus políticas en materia turística no solo no dejan de lado a los ciudadanos residentes en Castro Urdiales, sino que los tienen como una prioridad: “Nuestros vecinos y vecinas son los turistas diarios de nuestra ciudad, así que enfocamos nuestro plan turístico en desarrollar un entorno amable y agradable para ellos primero, para que puedan disfrutar, por ejemplo, de nuestra joya de la corona, la iglesia de Santa María”, ha explicado Herrán, destacando la importancia de mejorar la calidad de vida local como parte de la estrategia turística.

Finalmente, la alcaldesa ha definido el perfil deseado del visitante a Castro-Urdiales: “El turista ideal para Castro Urdiales es el 'turista ciudadano': respetuoso, consciente y comprometido con la preservación de nuestro gran patrimonio y entorno natural, y la convivencia con los vecinos y vecinas”, ha manifestado Herrán, dejando claro que el futuro turístico de Castro Urdiales se construye sobre los pilares de la sostenibilidad, la inclusividad y el respeto mutuo. “Los castreños y castreñas tenemos que convivir con el turista, y el respeto a la ciudad, al patrimonio y al medio natural es la base para que funcione esa convivencia y, por tanto, el turismo sostenible”, ha concluido.