El asesinato de Shireen, icono del periodismo palestino

Shireen Abu Akleh, fue asesinada por un tiro en la cabeza (casi con total seguridad del ejército de Israel), cuandoinformaba sobre sus operaciones en el campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania.

Vimos el durísimo vídeo de sus compañeros levantando su cuerpo sin vida. No fue una bala perdida, dispararon varias veces. Llevaba el chaleco de prensa. También resultó herido por la espalda su compañero de AL Jazeera, Ali Al Samoudi. Este medio y los testigos presenciales acusan al ejército Israelí. Israel acusa a los palestinos. La ONU pide una investigación independiente.

No es la primera vez que ocurre. Desde el año 2000 las acciones del ejército israelí han asesinado a 45 periodistas palestinos, pero Shireen Abu Akleh era demasiado conocida para pasar desapercibida. No solo recibió un disparo en la cabeza sino que hemos visto cómo el ejército israelí golpeaba a quienes portaban su féretro que aguantaron la brutal carga policial, evitando que el ataúd cayera al suelo. Y mientras esto sucedía, mientras los palestinos dejaban sus casas para despedir a la periodista, decenas de colonos israelíes corrían con colchones y pertenencias para ocuparlas, como vienen haciendo desde hace décadas con total impunidad. Otra muestra más del apartheid con el que el Estado de Israel tiene sometido a los palestinos ante el silencio y la pasividad de nuestros gobiernos, que claman por Ucrania pero no por Palestina.

En este pódcast recordamos quién fue Sherín con dos periodistas que trabajaron con ella: Mikel Ayestarán y Olga Rodríguez.

Un programa en el que nos vamos también a Ucrania con Revista 5W para hablar de la matanza de Bucha con dos periodistas que estuvieron allí y nos vamos a México con el Hilo para hablar de feminicidios y la necesidad de nombrarlos. Puedes escuchar el programa completo en este enlace.