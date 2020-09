Ayuso me mata

Madrid es España, es España dentro de España, es Madrid dentro de Madrid, es España madrileña, es Madrid española, Madrid es de todos, Madrid somos todos, todos somos España, en España todos somos de Madrid y todos somos de España, Madrid, España, viva España, hala Madrid, alabín alabán alabinbonbán, en Madrid hay okupas y menas pero no hay médicos por el alto nivel de vida, no porque les haga contratos basura, la culpa no es mía, pío pío que yo no he sío, la culpa es de Sánchez que no me manda medios ni policías, a mí la Guardia Civil, a mí Legión, a mí la cabra.

Éste es el resumen de la comparecencia de la presidenta de Madrid es España y España es Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de reunirse con el presidente de ese país que está en Madrid. Es lo que tiene poner al frente de la Comunidad Autónoma madrileña a una señora cuyo mayor logro hasta la fecha era llevar el Twitter del perro de la anterior presidenta, señores votantes, señor Casado, señores de la prensa. No me importaría que disfrutasen ustedes lo votado, me importa que lo suframos el resto.

Es difícil encontrar grano en la paja mental de la heredera del rajoyismo lingüístico, pero lo que vino a decir es que ella no tiene responsabilidad alguna por ser la región de Europa con peores datos de la pandemia aunque las competencias de Sanidad sean suyas, la culpa de todo la tiene Yoko Ono Sánchez Iglesias que la han dejado sola frente al virus, la okupación y los menas. No desaprovecha la ocasión para meter en su destartalado discurso la agenda de Securitas Direct y la ultraderecha.

Cuidado con ella porque parece que no piensa lo que dice pero sí dice lo que piensa y peor aún, lo ejecuta. No dejemos que "la niña de Rajoy" nos confunda con sus ayusadas. Lo peligroso de Ayuso no es su incapacidad para hablar y dirigir con coherencia, lo peligroso es que detrás se esconde su capacidad para poner en práctica su capitalismo de amiguetes, su neoliberalismo privatizador y sus políticas clasistas. Aunque parece que no hay nadie al volante, sabe muy bien adónde nos lleva.

Su plan de confinar los barrios y localidades más humildes porque son los más afectados no es epidemiológico sino ideológico, económico. No es una lucha contra el virus, es una lucha de clases de toda la vida. No sólo no sirve para evitar la transmisión porque muchos vecinos del sur trabajan en barrios del norte, además deja fuera del confinamiento a zonas con la misma incidencia pero más renta y más negocio, no incluye más rastreadores ni más atención médica y cierra los parques pero no las casas de apuestas. Los niños no pueden jugar al aire libre, pero los padres pueden jugar a las tragaperras. Los pobres pagan, los ricos cobran. No protegen al débil sino al fuerte, protegen la pela. A los más vulnerables, los culpabilizan, segregan y abandonan.

Ya lo dijo en la Asamblea, "el problema es el modo de vida de los inmigrantes", léase también: y los que viven como los que vienen de fuera. O como dijo, su escudero, el vicepresidente Aguado, "usted va a decidir ser virus o vacuna", léase, los que os habéis contagiado sois virus, los demás somos vacuna. Son tan clasistas que ni se dan cuenta, pero además la frase es estúpida porque los malvados virus saldrán ahí fuera a trabajar y contagiarán a las indefensas vacunas y al final, todos virus, excepto quienes viven tan por encima que ni se rozan con la gleba.

Ayuso me mata, por sus majaderías y por sus fechorías. Porque tras unas se ocultan las otras. Dice que no tiene médicos porque en Madrid hay mucho nivel de vida, que es su forma pija de ocultar que es la cuarta comunidad que peor les paga, que les explota y maltrata, que en lugar de contratarles, les pide que vayan voluntarios a Ifema. No sólo no contrata médicos, tampoco los rastreadores que necesita y la mitad de los que contrata, los privatiza, como hizo con la comida. Ella a hoteles de lujo y a los pobres Telepizza. Desescaló Madrid mucho más rápido de lo recomendado y ahora que pagamos su impaciencia, pide ayuda al Gobierno al que desprecia. Habría que quitarle las competencias por incompetencia.

El presidente Sánchez ha tardado demasiado en actuar porque como máximo responsable esto también es cosa suya y los desplantes y dislates de Ayuso no son excusa sino razón para tomar las riendas. Si no lo hace, Ayuso va a hacer cierta la frase de la Movida, Madrid me mata. Pero no estamos hablando de la divertida noche madrileña, estamos hablando de las vidas de personas. Ya ocurrió con los ancianos en las residencias. Las decisiones políticas pueden ser virus o vacuna.