España mañana sería republicana si pudiera decidirlo. Un 40,9% votaría por la república frente al 34,9% que apoyaría a la monarquía en un referéndum que desea un 47,8% frente a un 36,1% que se opone, según la encuesta que la Plataforma de Medios Independientes, entre ellos Carne Cruda, hemos encargado a la empresa de sondeos, 40DB. Los republicanos ganarían por 6 puntos pero hay un 13% de indecisos, así que lo más justo sería hacer una consulta. Pero ya sabemos la que te puede caer en este país por poner urnas para preguntar por la república.

Se trata de la primera gran encuesta a nivel estatal que analiza en profundidad la Corona desde que el CIS dejó de preguntar a los españoles por ella cuando comenzó la crisis de la institución, con la caída del rey Juan Carlos. Preguntas que no se hacen, ciudadanos que no cuestionan. Cuando vieron que empezaba a suspender, dejaron de examinarla. La monarquía es como Casado, aprueba sin presentarse. Porque si se presentase, suspendía.

De hecho, los españoles le dan un 4,6 en la encuesta. Ya pasó en el 78, que vieron que suspendía y nos la colaron en el referéndum de la Constitución con todo lo demás y la dejaron atada y bien atada con un procedimiento de reforma constitucional que necesita un consenso dificilísimo de 2/3 de la Cámara. Ni siquiera cuando el rey abdicó, se planteó la opción de someterla a la ciudadanía. Se hizo el cambiazo vía exprés, el rey ha muerto, viva el rey y aquí no ha pasado nada, sigan circulando. El rey no sólo es inviolable y casi intocable, es incuestionable.

Tanto es así que la mayoría está convencida de que la monarquía ganaría hoy el referéndum, un 38% frente a un 31%, aunque los resultados dicen lo contrario. Cuatro décadas de adoctrinamiento y blanqueamiento de la Casa Real han dado sus resultados. Nos han hecho creer que la Corona es más sólida de lo que en realidad es y que somos más monárquicos de lo que realmente somos. Nos han hurtado la pregunta no sólo del CIS, también del debate.

Recordemos en la abdicación cómo se perseguía incluso las banderas republicanas por la calle y cómo se silenció en todos los medios el dilema, como pude constatar desde un medio privado y me contaron que ocurrió también en los públicos. Los partidos y la prensa cortesana llevan 40 años protegiendo a la Familia Real hasta convertirlos en irresponsables. Por eso el emérito, su hija y su yerno actuaban con impunidad. La monarquía no sólo es intocable por las leyes, es intocable por la Corte que la protege.

Como he escrito otras veces, el pacto de la Transición unió los destinos de los grandes partidos a la Corona. La defienden para defender el orden que establecieron. Temen que si dejan caer al rey, detrás caigan ellos, el bipartidismo, la oligarquía a la que representan, la clase que les secunda y los privilegios que ostentan. Si los republicanos de izquierdas llegan al poder, caemos todos. De ahí su empeño en acabar con el republicanismo, del signo que sea, pero sobre todo de izquierdas.

Ése ha sido el error de los monárquicos conservadores, identificar a la república con la izquierda y apropiarse de la Corona. Una inmensa mayoría cree que Felipe VI representa a la derecha, centro-derecha o incluso, ultraderecha. El rey sólo aprueba entre las personas mayores y conservadoras. Cuanto más jóvenes son los votantes, menos les gusta. Se considera mayoritariamente una institución obsoleta que da mala imagen por sus escándalos. Tampoco se libra Felipe que durante un año ocultó la donación presuntamente ilícita que había recibido su padre. Ha perdido la neutralidad y la ejemplaridad que le da sentido. Ha dejado de dar la estabilidad para la que fue concebida.

No es el rey de todos los españoles, es sólo el rey de la vieja España, la del PP y Vox. No hay más que ver el vídeo de apoyo que acaban de hacerle, donde la edad media de los participantes es la Edad Media. Parece que es cuestión de tiempo que caiga, porque a las nuevas generaciones no les interesa. Leonor no será reina. Lo cree también una mayoría en la encuesta. Es cuestión de tiempo también que PSOE y Ciudadanos se den cuenta de que sus votantes son más republicanos y reformistas que sus partidos.

Si algo muestra la encuesta, es que España es más moderna, abierta, progresista y democrática que sus representantes. Los españoles quieren más democracia: quieren votar, quieren una reforma constitucional, quieren una jefatura del Estado elegida en las urnas y controlada por la ciudadanía. Esos son los valores de una república plena. España mañana sería republicana, pero harán todo lo posible para que no lo sea.