La justicia está politizada, quién la despolitizará

El gobierno ha empezado metiendo los dos pies en el charco de la justicia. Primero, Pedro Sánchez nombrando fiscal general a la ministra saliente, Dolores Delgado. Después, Pablo Iglesias diciendo que los tribunales europeos han humillado a los españoles en el proceso judicial catalán. La derecha encuentra nueva munición, jueces y fiscales sacan el mazo y ya la tenemos liada otra vez. Ni el PP ni los jueces pueden dar lecciones de independencia. Tampoco el PSOE. Llevan 40 años politizando la justicia, sobre todo los conservadores. No parece que vaya a cambiar. Bipartidismo style.

El nombramiento de Sánchez no es sólo legítimo, es el procedimiento constitucional. Es sonrojante que lo cuestionen lo que se llaman constitucionalistas y han utilizado la fiscalía para "afinar" sus asuntos. Pero seguro que el presidente podía haber encontrado alguien igualmente cualificado que no pusiese en duda la independencia del cargo. Si no lo ha hecho es porque también quiere afinar la orquesta y ha colocado a una directora que mueva la batuta a su compás.

Le envía un mensaje de fuerza al enemigo y otro de tranquilidad a los aliados. El nombramiento gusta a ERC: no hay más preguntas, señoría. Lo curioso del caso es que la sobreactuación de la derecha ha conseguido lo contrario de lo que pretende. Cohesionan al progresismo en torno al gobierno de coalición incluso en sus errores. Tanto Sánchez como gran parte de la izquierda han comprendido que les atacarán hagan lo que hagan, así que mejor combatir a los conservadores con el mismo pragmatismo con el que ellos controlan la magistratura.

Se puede ganar la batalla a la derecha pero perder la guerra por regenerar la política porque esto se parece bastante al manejo habitual. Bien lo sabe Iglesias que lo ha padecido pero ahora tiene que acatarlo por lealtad. Me preocupa que este ejercicio de realismo acabe en cinismo y este gobierno sea más o menos lo de siempre. No obstante, me reconcilia que Iglesias le haya repartido cera a la cúpula judicial española por su ridículo en Europa a cuenta del procés.

Precisamente, los primeros que tienen que regenerarse y renovarse son altos magistrados que han saltado al cuello de Iglesias por opinar. Callan cuando la derecha mete mano, pero saltan cuando les roza uno que no es de los suyos. Hay que mandar a hacer puñetas a esa judicatura reaccionaria que controla el poder judicial desde hace más de 40 años.

Hace falta una reforma radical que impida que partidos y jueces partidistas muevan los hilos judiciales. Se trata de cambiar la partitura, no de afinar en el tono que gusta al gobierno de turno. Eso sería mucho más valiente que enfrentarse a la derecha con sus mismas artimañas. Y no es tan difícil. Lean a Montesquieu, miren a otros sistemas de éxito en nuestro entorno y repitan conmigo:

La justicia está politizada, quién la despolitizará, el buen gobierno que la despolitice, buen despolitizador (y mejor gobierno) será.