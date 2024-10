Es la última vez que lo pedimos por favor

Siete de cada 10 inquilinos en Madrid y Barcelona asumen que no tendrán casa propia en su vida, según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Pero para el PP y Vox el problema de España es ETA, que dejó de existir hace seis años. Más de la mitad de los jóvenes y un tercio de las personas hasta los 44 años en estas ciudades son inquilinos. Pero Ayuso dice que ETA es más fuerte que nunca.

El 80% de jóvenes no podrá tener casa ni aunque la hereden porque tendrán que compartir la herencia y su valor está muy por debajo del mercado. Pero Junts, PP y Vox votaron contra la propuesta de regular el alquiler de temporada. Los precios están artificialmente hinchados por actores que no tienen necesidad de vivienda y el alquiler se ha convertido en un mecanismo para transferir las rentas de inquilinos a rentistas. Pero la solución del PSOE es pedir a los propietarios que sean solidarios. Los impagos por alquiler se han disparado en el primer trimestre del año. Pero el Tribunal Constitucional tumba la parte de la ley catalana antidesahucios que obliga a ofrecer alquileres sociales. En un país con solo 2,5% de vivienda social.

Sales a comprar el pan y te okupan la vivienda, te vas de vacaciones y también, vuelves y te okupan la segunda casa, repiten machaconamente los medios en los mismos canales en los que las empresas de seguridad anuncian el seguro y la alarma. Securitas Direct disparó sus beneficios al 80% en 2021 y se ha convertido en uno de los 20 mayores anunciantes del país. Sigue el rastro del dinero. Unos crean el problema, otros venden la solución, ambos se reparten el botín.

En España, hay 3,8 millones de casas vacías, el 14% del total. Pero no llega al 0,1% las okupadas. Y bajando. Hay 16.700 okupaciones pero 26.650 desahucios. La okupación afecta a un 0,06% de viviendas, en su inmensa mayoría de fondos y bancos. Los desahucios afectan a familias en su mayoría de alquiler. Pero te dicen que el problema es lo primero, no lo segundo. El problema son miles de familias en la calle mientras hay casas vacías. ¿De qué hablan entonces ciertos políticos y medios? No de tu realidad sino de su negocio. ¿A qué se dedican entonces ciertos jueces y diputados? No al bien común sino al privado.

Su último invento son los inquiokupas, el palabro al que Ana Rosa le dedica sus programas, Manu Tenorio sus tuits y Soto Ivars su columna. Los inquiokupas no existen, se les llama morosos. Son personas que no pueden pagar ni encuentran alternativa. Nadie se mete en la gincana de avales, fianzas, requisitos y pruebas para okuparte el piso. Habrá jetas. Pero hay muchos más jetas entre los propietarios, fondos, inmobiliarias y agencias. No hay más que salir al mercado. Pero a quien quiere defender la ministra de Vivienda es a los buitres. Pero lo que propone el PP es liberalizar suelo para las constructoras y bajar los impuestos a los rentistas. Protegen a los especuladores mientras criminalizan a los inquilinos. Circulan las historias de cuñados a los que le han okupado y destrozado el piso. No digo que no existan. Digo que hay muchos más que no pueden destrozarte el piso porque ni siquiera pueden permitírselo.

No hay una avalancha de okupaciones, hay una avalancha de tiburones y buitres, de turistas y alquileres turísticos que nos están echando de las ciudades. No hay inquiokupas, hay jóvenes precarios, familias pobres y desahuciados. No hay voluntad política para acabar con la explotación del fuerte al débil, con la gentrificación, turistificación y especulación de un mercado descontrolado que está devorando nuestras vidas y nuestros barrios, con una clase propietaria que está explotando a una clase precaria. Pero hay una ciudadanía cada vez más movilizada que va a salir a la calle porque está en la puta calle. Hay una burbuja que les va a estallar en la cara por el lado de la protesta y el malestar social. Y hay una manifestación este domingo. Es la última vez que lo pedimos por favor.