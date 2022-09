Inflación: qué hacer para pararla

La inflación es un problema que tumba gobiernos y nos cruje los bolsillos. Llevamos más de un año con la luz batiendo récords históricos, la gasolina cuesta casi el doble que en tiempos no demasiado lejanos y algunos alimentos básicos empiezan a tener precios de artículos de lujo. La comida no subía tanto de precio desde 1994, y la inflación actual no se veía desde hace décadas: el Índice de Precios al Consumo se situó el pasado mes de agosto en el 10,5%, lo que supone un pequeño descenso respecto a julio, aunque sigue siendo la mayor subida de este siglo en España.

¿Por qué se ha puesto la vida tan cara? ¿La inflación realmente ha tocado techo? ¿Son suficientes las medidas que propone el Gobierno y la Comisión Europea para detener la escalada de precios?

Lo analizamos con los periodistas económicos Daniel Yebra (eldiario.es) y Yago Álvarez (El Salto). Además, entrevistamos al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de organización de Podemos, Lilith Verstrynge, para ahondar en propuestas como la limitación del precio de la lista de la compra y de las hipotecas.

Y nos despedimos con el humor necesario para ver la actualidad con otra cara junto a nuestras debatertulianas Antía Lousada y Goize Blanco.