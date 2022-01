Soledad no deseada: la tribu falla

¿Cómo se vive la soledad cuando no la eliges? ¿Quiénes la sufren más? ¿Por qué el sistema no se ocupa de cuidar? ¿Nos cuesta pedir ayuda? ¿Los lazos comunitarios son cada vez más débiles? ¿Cómo impacta la soledad en la salud?

La soledad ocurre fuera de nuestra vista, aísla y avergüenza a las personas y las encierra entre paredes transparentes que no percibimos. En un nuevo documental sonoro de Carne Cruda, Violeta Muñoz nos invita a romper algunas de esas paredes en una radiografía de la soledad no deseada que afecta casi al 20% de la población española.

Un recorrido que comenzamos con Pilar, una vecina de 76 años del barrio madrileño de Chamberí. La suya es el prototipo de historia que nos viene a la mente cuando pensamos en personas solas: vejez, una dependencia que va en aumento, con los medios económicos justos y sin red.

Con el objetivo de acompañar a personas como Pilar, nació en 2003 la ONG Grandes Amigos que trabaja por un envejecimiento en compañía, con más salud y dignidad. Hablamos con Adri, una de sus voluntarias y con su coordinador de comunicación, José Ángel Palacios.

Pero la soledad no solo afecta a los mayores y tiene mucho que ver con la vulnerabilidad y la falta de redes. Conocemos a Alba: tiene 23 años, es una persona de género no definido y sufrió soledad no deseada a raíz de una depresión.

Además, indagamos en el concepto de soledad y el impacto en la salud con Javier Yanguas, psicólogo, gerontólogo, director científico del Programa de Mayores Fundación La Caixa y autor del libro “Hacia una nueva vejez”. Y conocemos a una asociación de vecinos y vecinas de Córdoba que buscan combatir la soledad fortaleciendo lazos comunitarios.

Nos despedimos con “Lo lleváis crudo”, la tertulia de jóvenes en la que hablamos de redes sociales, comunidades, multiverso y nuevas formas de relacionarse con el artista y activista Chenta Tsai (Putochinomaricón), el creador audiovisual Christian Flores y la periodista Lis Gaibar.