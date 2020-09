Acuerdo en la Denominación de Origen Valdepeñas para celebrar elecciones y realizar una auditoría de los vinos anteriores a 2016

La reunión de la Junta Directiva de la Denominación de Origen Valdepeñas ha alcanzado un acuerdo para la celebración de elecciones para renovar la Junta Directiva tras cuatro horas de intensa reunión. Además, se ha decidido encargar a la Consejería la celebración de una auditoría independiente sobre el vino de Valdepeñas anterior a 2016.

La Denominación de Origen Valdepeñas celebra Junta Directiva con la asistencia del consejero para abordar los conflictos abiertos

Saber más

El propio consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ha asistido a la reunión, ha dado cuenta de estos acuerdos como también lo ha hecho el presidente de esta DO Jesús Martín.

El consejero se ha mostrado satisfecho porque “hoy se inicia proceso electoral que concluirá con renovación de la Junta directiva también de la Asamblea que se inicia con la ilusión de un nuevo proceso”.

Sobre la auditoria ha señalado que es “una forma de reforzar el compromiso con la trazabilidad dando más seguridad a los consumidores” y ha asegurado que “este esfuerzo de autoexigencia no lo hace en España en estos momentos ninguna denominación de origen”.

"Este esfuerzo de autoexigencia no lo hace en España en estos momentos ninguna denominación de origen”

Por su parte, Jesús Martín ha señalado que tras el acuerdo para realizar la auditoria ha hecho que no se votase el punto 5 del orden del día sobre que se incluyera la añadas en las contraetiquetas para el vino joven a partir del 2020. “Con buen criterio han acordado conocer los datos de la auditoria y a partir de lo que diga la auditoria habrá que adoptar los acuerdos que corresponda”, ha señalado Martín.

Respecto a los precios de la uva, tanto el presidente de la DO como el consejero se han mostrado convencidos de que van a mejorar. “Espero que en próximos días vamos a tener buenas noticias para todos que van a hacer rentable la actividad”, ha señalado Martínez Arroyo.

Relanzar la Denominación de Origen

Pocos momentos antes de comenzar la reunión el consejero señalaba ante los medios de comunicación de que “estamos ante la posibilidad de relanzar la Denominación de Origen” y de que finalmente “los precios de la uva van a ser sostenibles y rentables para todos”.

Antes de iniciarse la reunión, Martínez Arroyo ha intercambiado unas palabras con algunos productores de uva que estaban en las inmediaciones de la Interprofesional con el fin de hacerle llegar sus reclamaciones sobre los precios de la uva.

En las declaraciones también hecho un llamamiento para entre todos trasladar al consumidor la buena imagen del producto de Valdepeñas y se ha mostrado orgulloso de este vino, ya que ha dicho “estamos haciendo las cosas bien. Un camino iniciado iniciamos en el año 2016, lo iniciamos juntos todos en la Denominación de Origen Valdepeñas” y considera que ahora tiene que trasladarse a la sociedad un mensaje positivo.

Asimismo ha recordado el compromiso de esta DO con la trazabilidad y ha remarcado que esta entidad es garantía de transparencia de información al consumidor, “gracias al compromiso de todos” porque “nos hemos puesto de acuerdo y hoy también nos vamos a poner de acuerdo”.

Se ha dirigido a los viticultores a los que ha asegurado que comprende su reclamación y sus demandas y ha afirmado que “no podemos perderlos porque son la base de la viticultura. No hay vino sin agricultores, no hay vino sin viticultura, son los más importantes y a ellos nos vamos a dedicar siempre” y ha mostrado su compromiso personal y el del Gobierno regional desde hace años con esta DO.

Sobre los precios de la uva, ha recordado que la Administración no puede intervenir pero sí puede “garantizar la trasparencia, que haya un contrato con un precio y luego hay que pagar a 30 días” y ha señalado que esto ya se hace en Valdepeñas. “Yo soy un convencido de que aunque no se pueda participar en la negociación podemos impulsar los acuerdos y estoy convencido de que los precios van a ser sostenibles y rentables para todos, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad”.

UPA apoya a los viticultores

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha mostrado su respaldo absoluto a las reivindicaciones realizadas por la Mesa de Productores de la Denominación de Origen de Valdepeñas que han decidido suspender la vendimia en el inicio de esta campaña.

UPA se reunirá el próximo lunes a las 12 con la directora de la AICA; Gema Hernández, donde, si las cosas no varían, tienen intención de denunciar esta situación.

La organización agraria ya denunció en fechas recientes los primeros precios de las tablillas presentados por algunos industriales, “unos precios que no cubren ni los costes de producción”, ha señalado la organización.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha afirmado que después del esfuerzo y sacrificio de un año como el actual, donde ya se han acometido los gastos, que los viticultores se vean en la tesitura de parar la vendimia, “con lo que ello puede suponer no solo en la economía de sus explotaciones, sino de toda la comarca”, debido a los precios que se han presentado en las tablillas, no les queda otra opción “porque estos precios les conducirían a la ruina”.