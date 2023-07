Aumentar el 35% las ayudas para el relevo generacional en el campo, principal compromiso de Page para la legislatura

Un aumento del 35% en las ayudas para incorporar jóvenes al sector agrario y ganadero es el principal compromiso que ha asumido el presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, durante su intervención en la primera sesión del Debate de Investidura que se está celebrando en las Cortes regionales

Así ha señalado como una de sus principales preocupaciones la necesidad del relevo generacional en el campo. “Vamos a seguir destinando presupuesto. Ahí está depositado el crecimiento sostenido de nuestra tierra. Si nos va mal en esto, nos va mal en todo”, ha señalado.

Además, García-Page ha comprometido un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias “para que los procesos de revisión de la PAC (Política Agraria Común) podamos introducir los cambios que nos convengan” y ha recordado que la comunidad castellanomanchega es “las que más ha salido ganando con la nueva PAC, con diez euros más por hectárea”. “Va a entrar un quince por ciento más de caudal económico a nuestro campo”, ha recordado.

También, sobre la PAC ha anunciado que los pagos anticipados de las ayudas de la PAC se harán este año el 16 de octubre, “porque es el primer día que permite la ley”.

Sobre las ayudas aprobada para paliar los efectos de la sequía en el campo, el aspirante a revalidar su cargo al frente del Gobierno de la región ha señalado que sigue esperando que las comunidades autónomas pongan ayudas para la sequía, “ya las ha puesto España y Castilla-La Mancha, no vale predicar, hay que dar trigo. Somos la única Comunidad que ha desarrollado las ayudas a la sequía, y no es comprensible ni decente que no lo hagan todas”, ha concluido sobre este tema.

Emiliano García-Page ha intervenido esta mañana sin límite de tiempo en una comparecencia en la que ha desarrollado los principales puntos de su programa electoral. La sesión se reanudará a la mañana siguiente con el debate de los tres grupos parlamentarios, con intervenciones de los grupos de menor a mayor, Vox, PP y PSOE, por este orden, a quienes el actual presidente en funciones y candidato a la reelección podrá responder, con posibilidad de réplicas en cada caso.

Tras este debate, tendrá lugar la votación, en la que si García-Page obtiene al menos el respaldo de la mayoría absoluta de diputados y diputadas, 17 de los 33 escaños, será reelegido para un tercer mandato, después de obtener el apoyo de la Cámara regional en 2015 y 2019.

Está previsto que el próximo sábado tenga lugar el acto institucional de toma de posesión, en el Palacio de Fuensalida.