Castilla-La Mancha prepara su relevo en la Presidencia de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, prepara su relevo al frente de Asamblea de la Asociación de Regiones Vitícolas de Europa (AREV), según ha señalado en el marco de la reunión XXX Sesión Plenaria de esta entidad en Iasi (Rumania), donde también ha hecho una valoración de los años que la región lleva al frente de esta entidad en 2017. “Después de varios años como presidente de la organización de vino de regiones vinícolas, y también de productores; de haber conseguido sacar a flote esta organización, que estaba muy languideciente, y tras haber creado además una oficina en Bruselas y de haber defendido los debates más importantes para el mundo del vino en Europa, es el momento de abrir paso a una renovación”, ha señalado.

También ha destacado la importancia de una convocatoria “trascendente a las puertas de las elecciones europeas y precisamente a las puertas de estas elecciones se va a abrir una nueva etapa”.

“Llevo meses hablando con presidentes de otras regiones y es un honor inmenso que prácticamente todo el mundo nos haya planteado que Castilla-La Mancha siga liderando la organización, pero creo que es el momento de ir dejando camino para que haya una renovación y, sobre todo, una nueva energía para afrontar la nueva etapa que se abre”.

Emiliano García-Page ha avanzado que mañana en su intervención va a poder presumir de “haber liderado el mejor momento de esta organización en muchos años, de haberla estabilizado financieramente e, incluso, poder acabar esta etapa con superávit, pasando el testigo a otra región que necesariamente tendrá que ser alemana o francesa”, al tiempo que ha dicho que “ojalá hubiera otra española para que siga tirando del carro y nosotros lógicamente empujando porque no vamos a dejar de pertenecer”.

El presidente de la AREV está acompañado en esta reunión por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha enumerado los logros que ha conseguido Castilla-La Mancha desde que el jefe del Ejecutivo autonómico, asumió la Presidencia de AREVE en 2017, entre los que están “la reorganización de todo el funcionamiento, la estabilización de las cuentas y el traslado de su oficina a Bruselas, donde se toman las decisiones”.

Con estas palabras lo ha subrayado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la ciudad rumana de Iasi, donde una delegación castellanomanchega asiste a la XXX Sesión Plenaria de la AREV. Allí, el consejero ha dejado claro que, en todos estos años, “se ha establecido una seriedad a la hora de transmitir una necesidad, en torno a un cultivo importante por la repercusión que tiene para nuestra región, y también para todos esos países que producen viñedo”, una labor que ha calificado de “fundamental”.

Abordar el futuro de la viticultura

Respecto a la reunión del Consejo Europeo Profesional del Vino (CEPV) de la AREV desarrollada con la presencia de ocho países, Rumanía, Austria, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Luxemburgo, República Checa y España, el consejero ha informado de que se han bordado diferentes asuntos. Entre ellos, ha citado la aceptación la semana pasada por parte del Comisario de Agricultura, de la petición de la AREV, junto con entidades europeas de todos los eslabones del sector vitivinícola, de crear un Grupo de Alto Nivel en el seno de la Unión Europea, con el fin de analizar el futuro de la viticultura europea y, en especial, oír sus opiniones de cara a la próxima revisión de la PAC. Su finalidad es “abordar las cuestiones que hay que debatir y regular para garantizar la continuidad del sector”, ha dicho.

Además, el consejero ha citado el abordaje de cuestiones relacionadas con la protección del cultivo en cuanto a aspectos sanitarios de protección contra plagas y enfermedades. Al respecto se ha abordado el Estudio Parsada, un plan de acción estratégico “que viene a hablar de la dificultad que puede haber en la retirada en el futuro de productos fitosanitarios que en este momento están apoyando al agricultor para garantizar sus producciones”.

También se ha visto la necesidad de preparar una resolución, en previsión de que pudiera reactivarse en el futuro la propuesta, que ya retiró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la prohibición del 50% de sanitarios de aquí al 2030. “En estos momentos no está sobre la mesa, pero sí se quiere fijar una posición clara y contundente de la AREV para que esté garantizada la continuidad del cultivo, por la protección que muchas veces, necesariamente, hay que hacerle a causa de la afección que pueden tener de plagas y enfermedades”, ha dicho el consejero

Otra cuestión que ha surgido ha sido la utilización del fosfonato de potasio, “algo que tenemos que regular, que tienen que autorizarse nuevas materias activas, para su utilización en agricultura ecológica, una agricultura que se está imponiendo cada vez más, y que es necesario abordar, y también apoyar”:

Por último, Julián Martínez Litán ha destacado que se han abordado otras cuestiones como la importancia de dar el valor al viñedo, en especial el familiar y el papel que juega, no solo en el tejido socioeconómico, sino también medioambiental y cultural; las nuevas técnicas genómicas como alternativa para obtener variedades de una manera no transgénica, que sean más resistentes no solo a plagas, sino también a la falta de agua, bien cada vez más escaso cuyo uso hay que optimizar y por último la agricultura inteligente, aplicada a la viticultura.