Convocada una caravana de protesta en Toledo para reclamar soluciones para los daños de Filomena y los conejos en la agricultura

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha convocado una caravana de tractores y coches en Toledo para el próximo día 23 de marzo en la ciudad de Toledo, a la que convoca a todos los agricultores afectados, para solicitar ayudas para la recuperación de los olivares dañados por el temporal Filomena y para frenar la plaga de conejos que asola el campo de la región.

El Gobierno considera que es necesaria la colaboración de todos los implicados para abordar el control de la superpoblación de conejos

Según ha señalado la organización agraria, el temporal de nieve del pasado mes de enero dejó un paisaje desolador en cerca de 10.000 hectáreas de olivar, concentradas fundamentalmente en la provincia de Toledo. A los daños por fracturas de los pies y ramas se han sumado los provocados por las heladas que ocasionado la pérdida no sólo de la cosecha del año que quedaba por recoger, sino la de las propias plantaciones que en muchos casos no serán recuperables o sólo lo serán después de años de trabajo e inversiones.

Frente a estos daños, considera que el seguro agrario no ha sido una herramienta eficaz porque se trata la del olivar de una línea con un escaso atractivo para los agricultores y que, por lo tanto, solo es suscrita por un reducido número de productores. Pero, además, para aquellos que si tienen la cobertura contratada, las indemnizaciones o no llegan o son insuficientes. “Es indignante llegar a un olivar que está destruido y que te digan que no te pagan o que te dan una miseria”, denuncian desde la organización.

Además, aseguran que las pérdidas ya se acumulan a las ocasionadas por los daños de conejos y otra fauna silvestre que asola cultivos herbáceos y también leñosos de olivar, viñedo o almendro. “Un año tras otros venimos sufriendo los ataques de esta plaga” manifiestan desde la organización, añadiendo que “miles de hectáreas las dejamos ya sin sembrar, y los conejos descortezan las cepas y los árboles y se comen los renuevos, aunque pongas protectores o mallas para proteger las parcelas”.

Unión de Uniones recuerda que más de la tercera parte de los pueblos de la región está en emergencia cinegética y se pregunta si hay que esperar a que esté Castilla-La Mancha entera para adoptar medidas contra esta plaga. “Lo que se necesita es un plan de recuperación para el olivar, un plan para acabar con los daños por fauna silvestre, ayudas para los afectados y un seguro agrario que responda cuándo y cómo se debe”, reclaman desde la organización, que recuerda también que ya se dirigieron por escrito al presidente García Page en enero con esta cuestión “y ni se ha dignado a contestar”.