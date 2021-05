Las Cooperativas piden una destilación de crisis y COAG apuesta por la vendimia en verde para atajar la crisis del sector del vino

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha ha trasladado a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha el posicionamiento de la organización ante la consulta que ha realizado el MAPA respecto a la adopción de medidas a poner en marcha en la presente campaña 2020/21, ya que estiman que en España existe un importante desajuste en las disponibilidades existentes a la misma altura de campaña respecto al año anterior.

A este respecto, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha sigue solicitando medidas y presupuesto extraordinario para paliar el desequilibrio producido en el mercado mundial, europeo y español por la pandemia.

La medida que la organización cooperativa aboga por abrir sería una destilación de crisis con cantidades similares a las de la pasada campaña, es decir 60-65 millones de €, que afectara a 1,75 millones de hl de vino (0,4 millones de hl para vinos con DOP, y 1,35 millones de hl para resto de vinos), de manera que el mercado tuviera certeza sobre los instrumentos que entrarán en juego antes de que acabe la campaña actual.

Desde Cooperativas no se aboga por poner en marcha otra medida de almacenamiento y tampoco a favor de impulsar la medida de vendimia en verde, al considerarla poco práctica e ineficiente a la hora de corregir excesos ya generados.

Finalmente, y en ningún caso, desde las Cooperativas se apoyaría una retirada de producto (vino o mosto) sin dotación presupuestaria, ni en esta ni en la campaña que viene; ya que no se han de confundir medidas coyunturales provocadas por la pandemia de COVID-19, con medidas de tipo estructural.

COAG apuesta por cosecha en verde

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera la cosecha en verde la medida más adecuada para abordar a corto plazo la crisis del sector vitivinícola, ya que es la única actuación que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino. Así se ha trasladado al ministerio de Agricultura.

La organización apunta que para que esta medida sea eficaz debería aplicarse en todo el territorio nacional y dotarse de un presupuesto extraordinario de al menos 40 millones de euros, (aportados por UE, ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas), al margen del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE). “Hemos dejado muy claro al ministerio de Agricultura que para ejecutar las medidas extraordinarias a causa de la crisis del COVID19 debe establecerse un presupuesto extraordinario al margen del PASVE. No se puede hipotecar, por un problema coyuntural ajeno al sector, un presupuesto asignado a las medidas ordinarias que son muy necesarias para mejorar la competitividad del sector vitivinícola, tales como la reestructuración del viñedo, modernización de bodegas o promoción en terceros países”, ha subrayado Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

No obstante, si no se habilitaran finalmente fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, COAG apuesta porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde. Esta medida es más que necesaria para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda antes de la vendimia y evitar el impacto de los bajos precios de mercado sobre los precios pagados por las uvas a los viticultores. También se confía en que en enero de 2022 se pueda activar la norma de comercialización de inmovilización de vino y mosto si la situación lo requiere.