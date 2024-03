Las organizaciones agrarias reparten alimentos “sin aditivos” en una nueva jornada de protesta en Toledo

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y Upa han realizado hoy un reparto de alimentos producidos por los agricultores y ganaderos a las decenas de consumidores que se han acercado al barrio de Santa Teresa en Toledo, algunos cargados con carros de la compra y bolsas, en un acto reivindicativo para denunciar la situación del sector y en especial de la competencia desleal de los alimentos que entran de terceros países.

Este acto, que ha estado acompañado también de una tractorada con una veintena de tractores, ha congregados a numeroso público y también a los lideres regionales de las organizaciones agrarias, José María Fresneda presidente regional de ASAJA, Julián Morcillo, secretario de UPA en la región y Ángel Estanislao Galve, secretario general de COAG en Castilla-La Mancha.

Así, Fresneda ha destacado que no se trataba de hacer un acto masivo, sino de acercarse al consumidor “porque necesitamos que la sociedad acuda a recoger los productos de calidad que tenemos, que producimos los españoles, sin aditivos, sin conservantes, garantizando una soberanía alimentaria, un bienestar animal y la protección del medio ambiente, que es lo que nosotros ofrecemos y de eso va hoy la movilización”.

En el mismo sentido, Julián Morcillo ha agradecido a los “ciudadanos del Toledo capital que se han acercado a esta entrega simbólica de nuestros productos de la tierra, elaborados por nuestros agricultores, vino, ajo, cebolla, champiñón, un sector muy potente en nuestra región. Nuestro agricultores y ganaderos lo único que hacen es producir alimentos, garantizar esa alimentación y además hacerlo con unas normas”, en referencia a una de las demandas que llevan a Bruselas en la tabla reivindicativa pidiendo que se introduzcan claúsulas espejo en los tratados comerciales para que todos los productos que entran en Europa tengan la misma seguridad y garantía.

Seguirán en la calle

Todos los líderes han dejado claro que estas movilizaciones van a seguir mientras no se den pasos inequívocos para colmar las exigencias del sector plasmadas en la tabla reivindicativa que ya han entregado en las distintas administraciones. “No estamos teniendo resultados concretos en esas mesas de negociación y por lo tanto hasta que no concretemos vamos a seguir movilizándonos”, ha señalado Morcillo destacando que piden que “la Unión Europea modifique su actitud porque para hacer el trabajo que hacen nuestros agricultores y ganaderos lo primero que se necesita es que sus explotaciones sean viables y sean rentables y eso no es lo que está ocurriendo ahora mismo”.

En este sentido, ha aludido a Europa pero ha pedido también “ la presión de nuestros gobiernos”, para avanzar en estas reivindicaciones.

Sobre las mesas de mesas de negociación que se han abierto en Castilla-La Mancha entre el Gobierno regional y las organizaciones agrarias, Morcillo ha señalado que “empiezan a dar su primer frutos en cuestiones que son domésticas, que dependen de las propias Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural o de la de Desarrollo Sostenible, uno de los primeros compromisos es crear esa mesa de seguimiento de expedientes ya que no puede ser que un ganadero tenga una ayuda retenida sin causa alguna conocida desde el año 2021”.

Sobre el avance de las negociaciones también se ha manifestado Fresneda destacando que “el Ministerio de Agricultura solo se está moviendo si Bruselas se mueve. Bruselas por el temor a los tractores en las puertas del Parlamento Europeo se mueve y determina que hay que mover ficha con la PAC. Estamos intentando que desaparezcan varios ecorregímenes porque aquí nosotros no podemos cumplir con esa PAC que en sus días se negoció, pero lo que no nos sirve es el mantra de que esto es cosa de Bruselas”.

Esta semana ya se han celebrado dos protestas en Toledo, una convocada por Unión de Uniones y otras plataformas el pasado martes y la de hoy. Además, más de 10.000 agricultores y ganaderos acompañados de 1.500 tractores procedentes de varias regiones, con una amplia representación de Castilla-La Mancha, tienen previsto llegar a las calles de Madrid este domingo para volver a exigir medidas concretas para el campo en una jornada que vuelve a convocada Unión de Uniones.

“Si salimos a la calle era porque se estaba perjudicando a la agricultura española y estamos en las mismas condiciones, por lo que no hay ningún motivo para guardar los tractores y volver a casa. El Ministerio de Agricultura no está a la altura, porque las 18 medidas que ofreció son parches y no sirven para paliar los problemas que tenemos”, ha asegurado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en rueda de prensa.

Una concentración que está prevista que se inicie a las 10.30 horas en el Ministerio de Transición Ecológica para arrancar oficialmente la 'tractorada' con los 1.500 tractores, a partir de las 11.00 horas para llegar sobre las 13.30 horas al Ministerio de Agricultura.