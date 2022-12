Solagro da las claves para garantizar éxito en la obtención de ayudas FOCAL para la industria agroalimentaria

“Tener un Proyecto Estratégico y de Inversión dirigido a criterios puntuables como son la eficiencia energética, energías renovables, gestión de aguas residuales, contratación de personal, poner en el mercado nuevos productos y a fomentar la calidad”, son algunas de las recomendaciones que la empresa de ingeniería Solagro concidiendo con la publicación de la nueva convocatoria de Ayuda Focal 2022, dirigida a las industrias que hagan transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y a fomentar la calidad del producto agroalimentario.

Según recomienda la responsable de Gestión de Ayudas de Solagro, Eva Lacárcel, es muy importante “ir de la mano de una ingeniería líder en el sector y que conozca la tramitación de las ayudas, porque cada vez nos plantean ayudas con más documentación que aportar, siendo un proceso complejo y tedioso”. Lacárcel explicaba que cada criterio que se marca hay que justificarlo. “Por eso tenemos que tener bien definido y desarrollado un Proyecto Estratégico enfocado a los criterios de puntuación máxima, porque vamos a concurrencia competitiva. Esto quiere decir que nuestra solicitud tiene que tener mucha puntuación, para estar lo más arriba posible, ya que el reparto económico empezará por las solicitudes que tenga más puntos, hasta que se agote”

Entre las novedades Eva Lacárcel señala para este año y hasta que se apruebe el nuevo programa de ayudas al sector vitivinícola VINATI, que se pueden acoger también las industrias del sector del vino.

Erorres a evitar

Eva Lacarcel apunta que los principales errores que se cometen por parte de las industrias agroalimentarias y cooperativas a la hora de presentar sus expedientes de ayudas vienen derivados de no tener una planificación estratégica adecuada del Proyecto de Inversión.

Otro error habitual es no estar inscrito en el registro de Industrias Agroalimentarias o no tener registradas las cuentas y los libros contables del último ejercicio anterior a la fecha de presentación de solicitud. Además, es imprescindible concurrir no estando en crisis (quiebra, descapitalización de más del 50% del capital social de la empresa, etc).

Otro error que se debe evitar es presentar proformas que no sean comparables, es decir, que no estén bien desglosadas y descritas. Además, no se puede comenzar la inversión antes de la visita de no inicio; evitar presentar gastos que no son subvencionables o que sean subvencionables pero que tengan modulación y, por último, se deben cumplir los plazos y las condiciones particulares establecidos en la resolución publicada.

Solagro, Ingeniería Alimentaria en Castilla-La Mancha, fue creada en 2002 por Ernesto Tardío Boo. Desde Solagro, con más de diez años de experiencia tramitando este tipo de expedientes, se han presentado en los últimos años más de 90 proyectos de inversión de los cuales el 95% han tenido resolución favorable con un montante económico que ronda los 80 millones de euros.