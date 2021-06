Unión de Uniones denuncia las presiones a los regantes del Jarama para que reduzcan el 20% del caudal

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha se ha unido a las quejas contra la Confederación del Tajo de la comunidad de regantes de la Real Acequia del Jarama, que engloba a más de 1600 regantes y casi 11.000 hectáreas de terreno, entre diversos municipios de Madrid y Toledo.

La Comunidad de regantes denuncia estar sufriendo presiones por parte de Confederación Hidrográfica del Tajo para reducir el 20% de caudal obtenido de las dos zonas de captación que posee: una en la Presa del Rey (término municipal de Rivas Vaciamadrid) y en la estación de Bombeo de Añover (en Añover de Tajo-Toledo). Según han recordado, este recorte provocaría un daño irreparable en los cultivos implantados al no poder abastecer al 100% de los regantes en el momento y con los caudales necesarios.

La comunidad de Regantes ve injustificada esta situación, en primer lugar, por el delicado momento en el que se encuentra el ciclo de cultivo. El campo está en el inicio de la campaña de riegos en el maíz y en plena campaña en las praderas de alfalfas y otros forrajes y, también, de hortícolas, cultivos que no pueden retrasar turnos. Además, la Comunidad no entiende los recortes cuando no vulneran los límites establecidos por Confederación del Tajo y son los mismos que la comunidad de regantes viene utilizando de manera historica en estas épocas del año.

La comunidad considera que por parte de los regantes se hace una correcta gestión del agua y que no se realiza ningún derroche. Según denuncia Unión de Unioes, “el gran problema está en el estado lamentable de las infraestructuras, y el casi inexistente mantenimiento de las mismas por parte de confederación. De hecho, se ha dejado a la comunidad de regantes por más de un año sin mantenimiento y las roturas de las acequias se han parcheado a base de tubos corrugados plásticos y mangueras para solventar los escapes de forma temporal”.

Según estudios realizados en poder de la Comunidad, a lo largo del canal principal y arterias secundarias se pierde más de un 30% del agua debido a las fugas que confederación no arregla, “no piensa arreglar ni arreglará. Sin embargo, Confederación sigue cobrando las cuotas de riegos, pese al deficiente servicio que presta y la complicada situación económica de los regantes”, han señalado.

La organización agraria ha recordado que los regantes no pueden asumir una reducción de las dotaciones de riego, por lo que exigen que se mantengan y solicitan una reunión con Confederación para conocer cómo se está gestionando el dinero de sus cuotas y porque no se realizan las obras de mantenimiento y reparación que son necesarias.