Alcaldes y colectivos por el trazado sur de la A-43 rechazan la postura del Gobierno y piden su inclusión en los Presupuestos

La mesa de alcaldes y colectivos por el trazado sur de la autovía A-43, reunida en Puertollano (Ciudad Real), ha acordado remitir una carta al Ministerio de Transportes y a la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha en la que pide la construcción del trazado sur de esta vía y una consignación en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Además, expresa su rechazo a la resolución de la Dirección General de Carreteras que opta por aparcar el proyecto de la autovía A-43 y propone acondicionar la N-430 como carretera convencional.

Page verbaliza su "disgusto" por el anuncio de que se aparca la A-43 Mérida-Ciudad Real y pide una reunión con la ministra

El alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz, ha recalcado la importancia de esta vía de comunicación para la reactivación económica de las zonas afectadas. Además, ha subrayado el impacto social que tendría este proyecto, más allá de los condicionantes económicos y las valoraciones técnicas de tráfico.

La mesa de seguimiento de la opción Sur de la A-43 está formada por los presidentes de las mancomunidades de municipios de Los Pedroches y La Serena; los alcaldes de Cabeza del Buey y Castuera; la alcaldesa de Almadén, el alcalde de Puertollano, los sindicatos CCOO y UGT, la patronal provincial Fecir, Junta de Comunidades, Cámara de Comercio, Diputación de Ciudad Real, federación empresarial, y grupos políticos con representación en la corporación municipal de Puertollano.

En su escrito, además de solicitar al Gobierno de la Nación que manifieste su postura a favor del trazado sur de la A-43, la mesa incide en que "es un momento crucial para dotar de infraestructuras y servicios a estos municipios que pretenden sacar adelante proyectos vitales para su desarrollo, como es el caso de la unión de los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito".

A su juicio, la A-43 es un proyecto de "máxima importancia para asegurar el crecimiento y la confianza en las posibilidades de futuro de todos ellos", por lo que, recalca, estos colectivos no están dispuestos a renunciar al trazado sur. "Lucharemos con todas nuestras fuerzas y conseguiremos que los técnicos del Ministerio de Fomento asuman nuestras reivindicaciones porque son justas e imprescindibles", concluye.

Adolfo Muñiz ha avanzado que la mesa volverá a reunirse una vez se haya celebrado la reunión pendiente con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera.

Corte de la CM-415

En los mismos términos se ha expresado la alcaldesa de Almadén, María del Carmen Montes, quien ha invitado a todos a unirse al corte de la carretera CM-415 convocado por los alcaldes de la comarca Montes Sur (Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y Valdemanco de Esteras) el próximo 8 de octubre, de 17.00 a 18.00 horas.

Si bien esta acción no se ha tratado en el orden del día de la reunión celebrada este viernes, ya que la convocatoria se había cursado con anterioridad, la regidora ha subrayado que la protesta "no va contra nadie" y solo pretende defender los intereses de una zona "perdida" por la falta de inversiones en infraestructuras. "Es muy importante que se incluya el proyecto en los Presupuestos Generales del Estado porque, si no, tras 20 años de reivindicaciones, seguiremos otros 20 años, y la ciudadanía se preguntará si no les tomamos por payasos", ha lamentado.

En este sentido ha expresado su "enfado" por la resolución de la Dirección de Carreteras, al tiempo que se ha mostrado partidaria de "ampliar" la mesa a más alcaldes y agentes socioeconómicos afectados en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

España vaciada de infraestructuras

La falta de atención presupuestaria ha sido denunciada también por el presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches, Santiago Ruiz, quien ha lamentado que esta comarca cordobesa ejemplarice la "España vaciada de infraestructuras", distante más de 100 kilómetros de la vía rápida más cercana.

De su lado, Piedad Roso, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), ha insistido en que la mesa necesita "imperiosamente" una respuesta del Gobierno de España, y ha destacado la unión de los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito, ambos en Badajoz, por el trazado sur de la A-43 como exponente de "lucha y unión" para que los jóvenes no se marchen del territorio por falta de infraestructuras.

También ha intervenido el delegado provincial de Fomento, Casto Sácnhez, quien ha recordado la "firme apuesta" del presidente regional, Emiliano García-Page, por el trazado sur de la A-43, y ha afirmado que es hora de que este proyecto cuente con una partida presupuestaria tras 20 años de reivindicaciones para revertir las "debilidades y desventajas" de estos territorios.